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Венгрия отказалась отменять запрет на поставки украинского зерна
Сийярто: Венгрия сохраняет запрет на импорт украинского зерна
Венгрия не планирует отменять запрет на поставки зерновых с Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как указал Сийярто, позиция Венгрии относительно запрета импорта украинского зерна не изменится, передает ТАСС.
По словам министра, решение о запрете было принято в связи с опасениями за благосостояние венгерских фермеров. Он отметил, что украинское зерно распространилось по европейским рынкам, и все видели результат. «Мы хотели бы, чтобы наши фермеры не оказались в сложной ситуации в будущем», – пояснил Сийярто.
В марте министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что ограничение импорта продовольствия с Украины в страны Евросоюза может продлить конфликт.