Что ждет рубль после повышения ставки ЦБ

Эксперты спрогнозировали ослабление курса рубля

Tекст: Ольга Самофалова

Курс рубля заметно растет к юаню. Китайская валюта понизилась до 11,74 рубля, курс доллара – до 85,41 рубля, курс евро – до 93,17 рубля (курс на 26 июля 2024 года).

С начала текущей торговой недели рубль укрепился по отношению к доллару на 3,07%, по отношению к евро – на 3,23%, а относительно китайского юаня подорожал за тот же период времени на 2,57%, поэтому в целом их динамика схожа, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Эксперты называют две основные причины. Это налоговый период, пик которого придется на понедельник, 29 июля, и ожидаемое повышение ставки Банком России в пятницу, 26 июля.

«В преддверии пика налоговых выплат экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли для уплаты налоговых отчислений в бюджет, что увеличивает спрос на них и, как следствие, стоимость. А увеличение ключевой ставки повысит стоимость заимствований, то есть фактически сами деньги и станут дороже», – поясняет Чернов.

Рубль поддерживает также фундаментальный фактор, который никуда не делся – это увеличение профицита счета текущих операций торгового баланса России. Из-за внешнего давления на экономику России и ее торговых партнеров импорт сокращается, что увеличивает профицит торгового баланса, говорит Чернов.

«Из-за обязательства по продаже валютной выручки предложение по валюте растет, но спроса сейчас нет, как следствие – цена на валюту падает.

Расчеты в евро и долларах в России практически прекращены. Валюта пользуется довольно небольшим спросом, а население не стремится ее скупать как минимум потому, что хранить ее невыгодно. Как следствие, доллар и евро имеют меньшую ликвидность», – говорит Игорь Исаев, руководитель аналитического центра брокера Mind Money (ex «Церих»).

А в случае с китайским юанем, добавляет Чернов, на этой торговой неделе был дополнительный фактор снижения его стоимости, так как в понедельник Народный банк Китая понизил базовую ставку кредитования на 10 б. п., с 4,45% годовых до 4,35%.

«Китайские власти, вероятно, стремятся ослабить юань, чтобы сделать свои товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Федеральная резервная система США поддерживает политику повышения процентных ставок, что также ведет к ослаблению доллара. Еврозона также стоит перед вызовами, связанными с инфляцией и экономическими проблемами. Это может привести к ослаблению евро», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Эксперты считают, что в курс рубля уже заложены ожидания повышения ключевой ставки российским ЦБ с 16% до 18%. «Поэтому, когда ЦБ повысит ставку на 2%, курс рубля стабилизируется на текущих значениях, или даже в моменте может немного скорректироваться в обратную сторону. Если ставку повысят на меньший процент, скажем на 0,5-1,5%, то произойдут обратные движения, то есть рубль заметно ослабнет ко всем трем валютам», – считает Чернов.

Однако дальше в этом году Чернов прогнозирует обратный рост курса доллара в район 90 рублей, так как эти значения считаются комфортными как для импортеров, так и для экспортеров. Власти все еще стараются контролировать курс, хотя требование к продаже валюты экспортерами ослабили с 80% до 40% экспортной выручки. «Если власти перестанут искусственно поддерживать курс рубля в комфортном для всех диапазоне, то доллар способен опуститься до 79–80 рублей из-за увеличения положительного сальдо торгового баланса», – считает Чернов.

Исаев считает, что отметка в 80 рублей за доллар вполне вероятна благодаря двум факторам, укрепляющим рубль. «Темпы импорта сейчас снижаются быстрее, чем экспорта, и полагаю, что продолжат снижаться из-за сложностей в совершении платежей с другими странами. Помимо этого, происходит снижение цен на экспортные товары. Однако для бюджета страны такой курс невыгоден, поскольку экспорт производится не в рублях, а компаниям необходимо продавать валютную выручку для того, чтобы как-то окупать издержки и платить налоги», – считает Исаев.

Рубль перейдет к ослаблению с первых чисел августа после завершения налогового периода,

считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Он прогнозирует, что биржевой юань может вернуться к 12 рублям, а официальные доллар и евро – к 88 и 96 рублям соответственно, и независимо от завтрашнего решения ЦБ денежно-кредитная политика в августе останется жесткой, а значит априори продолжит поддерживать нацвалюту.

«Но в целом курс рубля остается слишком крепким с точки зрения экспортных доходов и бюджета. Экономически более обоснованные уровни – 90-91 рубль за доллар, 98-99 – за евро и около 13 – за юань. К ним может стремиться курс в конце лета – начале осени в случае активного восстановления импорта либо же за счет дальнейшего ослабления поддержки рубля с регуляторной стороны», – рассуждает Буйволов.

По его словам, наиболее фундаментальным фактором останется экспортно-импортная компонента, а именно динамика притока экспортной выручки и спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Последние, по его мнению, в течение ближайших месяцев перенастроят основные товарно-денежные цепочки, нарушенные ранее из-за санкционных ограничений. Что касается экспортных доходов, то они, в свою очередь, будут зависеть от уровня цен на энергоносители и от санкционного фактора.