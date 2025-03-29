В Вологодской области трое рыбаков провалились под лед и утонули

В Вологодской области под лед провалились четыре рыбака, трое утонули

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале регионального СУ СКР, в Череповецком районе на озере Колоденское четверо рыбаков оказались в воде после того, как лед под ними проломился. Известно, что трое из них утонули, а одному удалось выжить.

На место происшествия выехали экстренные службы, которые обнаружили одного выжившего. Ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время ведутся поиски тел утонувших.

Следственные органы начали проверку обстоятельств гибели рыбаков, на место трагедии выехала следственно-оперативная группа.

Ранее спасатели сняли со льдины в Ярославской области 26 рыбаков.

В начале марта на Оке спасли 17 рыбаков с со льдины, до этого на Сахалине с дрейфующей льдины сняли 374 рыбаков.