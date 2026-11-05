Танкер под флагом России отбуксировали в Египет из-за неисправности

Танкер под флагом России отбуксировали в Порт-Саид из-за поломки двигателя

Tекст: Елизавета Шишкова

Администрация Суэцкого канала начала спасательную операцию после получения соответствующего запроса от экипажа, передает ТАСС. «Танкер доставлен в район внешнего рейда Порт-Саида для проведения ремонтных и профилактических работ», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, нефтяной танкер следовал под флагом России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце нефтяной танкер под флагом Багамских Островов остановился в Балтийском море из-за поломки двигателя.

В марте российский танкер сжиженного газа Arctic Pioneer остановился у побережья Египта после сообщения о нападении на другой газовоз.

В январе агентство Bloomberg сообщило о потере управления нефтяным танкером при входе в Средиземное море.