  • Новость часаПутин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает
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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Избитого в тайной тюрьме под Киевом подростка внесли в базу «Миротворца»
    Британия извинилась перед украинскими детьми за предложение учить русский язык
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 18:51 • Новости дня

    Путин заверил зарубежных лауреатов госнаград в поддержке России

    Tекст: Вера Басилая

    В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды зарубежным общественным деятелям и выразил надежду на их дальнейшее сотрудничество с Москвой.

    Президент Владимир Путин обратился к награжденным в Кремле иностранным гражданам, которые поддерживают развитие отношений с Москвой и российским народом, передает РИА «Новости».

    «Россия всегда с вами. Надеемся, что и вы будете оставаться вместе с Россией», – заявил Путин.

    В День народного единства президент вручил премию за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле.

    Награды получили иностранные деятели, развивающие отношения с Россией. Орденов Дружбы удостоены проректор по науке Российско-Армянского университета Паркев Аветисян, президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» в Казахстане Максим Крамаренко, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто протоиерей Владимир Мальченко, гендиректор китайской международной инвестиционной компании «Чэнтун» Чжоу Лицюнь, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Киргизии Зухра Шидакова и другие зарубежные представители.

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    Также Владимир Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    4 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе общения с волонтерами на Красной площади президент России Владимир Путин призвал восьмилетнего мальчика соблюдать меры безопасности при возведении блиндажей в Белгородской области.

    В День народного единства глава государства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. В церемонии также участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Восьмилетний активист «Народного фронта» Миша Калашников рассказал Путину, что вместе с родителями помогает строить блиндажи в Белгородской области.

    Президент удивился участию юного добровольца в такой работе.

    «Будь аккуратен. Работа требует особого внимания, соблюдения мер безопасности», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО и волонтерами.

    Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    Путин и патриарх Кирилл по-разному отреагировали на скульптуру главы РПЦ
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл по-разному оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви, представленное на выставке в Манеже.

    «Красиво», – сказал глава государства, осматривая экспозицию. С оценкой Путина согласился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА «Новости».

    Сам патриарх отреагировал на свою скульптуру с долей иронии: «Лучше, чем в жизни, конечно, на порядок».

    Выставка «Христианская традиция. Наши дни» открылась в среду и приурочена к наступающему 80-летию предстоятеля РПЦ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин во время посещения выставки «Христианская традиция. Наши дни» рассказал детям о врачебной деятельности святителя Луки.

    Также глава государства обратил внимание на слова мальчика Миши о лучшем дне в жизни и поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

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    4 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей

    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей

    Путин выразил уверенность в достижении Россией поставленных целей
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международной недели «Народы России» выразил уверенность, что страна обязательно достигнет поставленных целей.

    «Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей», – цитирует Путина ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

    В среду президент Владимир Путин назвал сплоченность народов ключевой в судьбе страны.

    Во вторник Путин указал на укрепляющее народы России культурное многообразие.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    4 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО

    Путин пообщался с детьми героев СВО в День народного единства

    Путин пообщался на Красной площади с детьми героев СВО
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с детьми героев СВО, представителями молодежных организаций и волонтерами.

    В День народного единства Путин провел краткую беседу с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и юными волонтерами. Общение состоялось после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает ТАСС.

    Для участия в праздничных мероприятиях в Москву приехали представители различных регионов России, в том числе исторических территорий. Всего на площади собралось около 30 юных участников.

    В самой церемонии возложения также принимали участие подопечные государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты и представители религиозных конфессий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Владимир Путин запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

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    4 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин в День народного единства вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка

    Путин вручил медаль Пушкина потомку Бисмарка
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил иностранцам – друзьям России медали Пушкина. В их числе оказался основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог» Александр фон Бисмарк, приходящийся потомком первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, передает ТАСС.

    Медалями Пушкина также отмечены американка Каролина Гаспар Рамирес, руководящая Домом культуры «Мексика – Россия», и генеральный директор южнокорейской компании «Спейс нал» Ким Чжон А. Кроме того, награды удостоились почетный консул России в Гамбии Момоду Ламин Манга и министр научно-технологического развития и высшего образования Республики Сербской Драга Мастилович.

    В список награжденных вошел и председатель Синодальной исторической комиссии Белорусского экзархата Московского патриархата протоиерей Александр Романчук.

    Согласно статуту, медаль Пушкина вручается за значительные заслуги в сфере культуры и искусства, вклад в сохранение исторического наследия, сближение наций, а также за активную популяризацию российской литературы за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил государственные награды и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

    Президент Владимир Путин напомнил о роли сплоченности людей разных национальностей в прекращении смуты и восстановлении государственности.

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    3 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин поздравил стрелка Аристархова с золотом чемпионата мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил российского спортсмена Антона Аристархова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе.

    Глава государства отметил вклад победителя первенства в развитие и популяризацию стрелкового спорта в России. «Поздравляю вас с триумфом. Отличная физическая подготовка, опыт и стремление к победе помогли вам обойти сильных соперников, стать чемпионом мира. Это яркое достижение – достойный вклад в развитие и популяризацию стрелкового спорта в нашей стране», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник россиянин Антон Аристархов одержал победу в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.

    Ранее президент Владимир Путин поздравил борца вольного стиля Аманулу Гаджимагомедова с победой на чемпионате мира в Астане.

    В прошлом месяце глава государства поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе.

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    4 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин: Россия никому никогда не угрожала и не угрожает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству с другими странами.

    «Сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе и не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели, на политическом уровне люди увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает. Во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также поблагодарил иностранных представителей за развитие отношений между странами и народами, передает ТАСС.

    «Взаимодействие в сфере культуры, образования, гуманитарных сферах в самом широком смысле этого слова, в бизнесе в том числе – это все создает благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности», – подчеркнул президент.

    «Мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а будут стремиться к сотрудничеству с Россией. Мы к этому готовы», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград заявил, что в настоящее время идет сложный процесс формирования более справедливого многополярного мира.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

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    3 ноября 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин заявил об улучшении мнения россиян о ситуации в межнациональной сфере

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доля граждан России, которые положительно оценивают межнациональные отношения в стране, увеличилась почти в три раза, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Отношение в обществе к различным вопросам подобного рода, которые мы с вами обсуждаем и которые в центре нашего Совета находятся, принципиально изменилось в благоприятную сторону», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Суммарная доля тех, кто оценивает ситуацию как конфликтную, снизилась в 2,1 раза, тогда как доля благожелательных оценок возросла в 2,8 раза, подчеркнул он со ссылкой на недавние исследования.

    Президент отметил, что социальное самочувствие сместилось от напряженности к нейтральности с тенденцией к позитиву. В условиях боевых действий люди забывают о религиозных или национальных различиях и вместе работают над общей задачей, поддерживая друг друга, что ведет к сплочению общества.

    При этом он указал, что в сфере межнациональных отношений сохраняется «сегмент напряженности», поэтому работу в этом направлении необходимо продолжать постоянно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин призвал местные власти вовремя реагировать на риски в сфере межнациональных отношений.

    Он назвал базовые ценности, включая заботу о семье и Родине, одинаковыми для всех людей.

    Летом президент Владимир Путин заявил о внутренней сплоченности многонационального народа в ответ на исторические испытания и агрессивное внешнее давление.

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    4 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    Путин: Традиционные ценности объединяют всех россиян
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе общения с религиозными деятелями на Красной площади заявил, что традиционные ценности объединяют всех граждан страны.

    Встреча состоялась у подножия монумента Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас обратился к Путину со словами благодарности за сохранение в стране христианских ценностей, передает ТАСС.

    «Вам спасибо за такую последовательную линию по поддержанию как раз этих самых ценностей, которые нас объединяют», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин пообщался с представителями религиозных конфессий на Красной площади в Москве.

    Российские религиозные лидеры поздравили граждан страны с Днем народного единства.

    Во вторник Владимир Путин назвал базовыми ценностями заботу о семье и Родине.

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    4 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин назвал главную цель Года единства народов России

    Путин: Укрепление объединяющих ценностей является целью Года единства народов

    Путин назвал главную цель Года единства народов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главной целью Года единства народов России является укрепление ценностей, которые объединяют население, придают решимость и вселяют гордость за страну и ее историю, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании международной недели «Народы России» раскрыл главную задачу Года единства народов России, передает РИА «Новости».

    «Его главная цель – это еще больше укрепить то, что нас объединяет, придает решимости, вселяет гордость за страну, за ее тысячелетнюю историю», – заявил глава государства.

    Международная неделя «Народы России» направлена на укрепление единства граждан и проводится со 2 по 8 ноября по всей стране в соответствии с указом президента. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности России, а оператором назначен фонд «Росконгресс».

    Президент подчеркнул, что насыщенная программа международной недели основана прежде всего на богатстве традиций и культурного наследия многонационального народа России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин напомнил о сплоченности людей разных национальностей как основе Дня народного единства.

    Владимир Путин заявил о русском народе и языке как основе государственности России.

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    4 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Григорий Сысоев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Вместе с Владимиром Путиным в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

    В церемонии возложения также участвовали верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

    Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», члены общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем народного единства.

    В среду президент Южной Осетии Марат Камболов поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

    Президент Абхазии Бадра Гунба также направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.

    Президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

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    4 ноября 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин: Бойцы СВО отважно защищают государственность России
    Путин: Бойцы СВО отважно защищают государственность России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы в зоне специальной военной операции защищают государственность страны так же, как их предшественники в прошлом, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле.

    «Более четырех столетий назад, когда народное ополчение изгнало с родной земли интервентов. Так же было в XIX веке, в XX. Сейчас в наши дни наши бойцы так же отважно защищают интересы России, нашу государственность в рамках специальной военной операции», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что народ России искренне объединился в действенной поддержке героев, защищающих суверенитет и государственность страны.

    «Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом», – отметил Путин.

    «С какими бы вызовами ни сталкивалась наша страна, российская государственность, ответом всегда становились сплоченность людей, их общая и оттого непобедимая воля, стремление самостоятельно определять свою судьбу», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    Владимир Путин заявил о получении представителями более сотни народов страны высоких государственных наград за отвагу и героизм в СВО.

    В День народного единства Владимир Путин  пообщался на Красной площади с детьми героев спецоперации, представителями молодежных организаций и волонтерами.

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    4 ноября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве и поздравил граждан с праздником.

    Владимир Путин выступил на пленарном заседании международной недели «Народы России» в Москве, передает РИА «Новости».

    «Дорогие друзья, приветствую участников международной недели «Народы России» и поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днем народного единства! Этот праздник знаменует нашу искреннюю глубокую любовь к Родине, наш долг перед Отечеством за судьбу нашего народа, за судьбу Родины», – заявил Владимир Путин.

    Накануне праздника президент отметил необходимость продолжения Года единства после 31 декабря. Кабинету министров и администрации главы государства поручено представить предложения по продлению работы и определению форматов будущих мероприятий.

    Международная неделя «Народы России» проходит по всей стране со 2 по 8 ноября. Координатором мероприятий выступает аппарат Совета безопасности, оператором – фонд «Росконгресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин приехал на площадку проведения международной недели «Народы России» в Москве.

    До этого Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил граждан с Днем народного единства.

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    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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