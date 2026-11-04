По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Путин заверил зарубежных лауреатов госнаград в поддержке России
В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды зарубежным общественным деятелям и выразил надежду на их дальнейшее сотрудничество с Москвой.
Президент Владимир Путин обратился к награжденным в Кремле иностранным гражданам, которые поддерживают развитие отношений с Москвой и российским народом, передает РИА «Новости».
«Россия всегда с вами. Надеемся, что и вы будете оставаться вместе с Россией», – заявил Путин.
В День народного единства президент вручил премию за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле.
Награды получили иностранные деятели, развивающие отношения с Россией. Орденов Дружбы удостоены проректор по науке Российско-Армянского университета Паркев Аветисян, президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» в Казахстане Максим Крамаренко, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто протоиерей Владимир Мальченко, гендиректор китайской международной инвестиционной компании «Чэнтун» Чжоу Лицюнь, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Киргизии Зухра Шидакова и другие зарубежные представители.
Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
Также Владимир Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.
После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.