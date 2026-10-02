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Путин отметил рост престижа рабочих профессий
Кремль: Путин отметил рост престижа рабочих профессий в России
Президент Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних профессиональных учебных заведений России с Днем среднего профессионального образования заявил о росте престижа рабочих профессий.
Владимир Путин отметил, что все больше молодых людей выбирают для себя учебу в колледжах и техникумах.
«За прошедшие десятилетия эта система образования воспитала многие поколения представителей рабочих профессий, целые трудовые династии. И сегодня такие квалифицированные специалисты широко востребованы в экономике и социальной сфере. От их знаний, умений, навыков прямо зависят будущее отечественной промышленности и высокотехнологичных производств, укрепление индустриального, оборонного потенциала, развитие строительного комплекса и ЖКХ», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.
Президент также обратил внимание на закрепление «Профессионалитета» как формы образовательной деятельности с сентября текущего года и активное участие работодателей в практическом обучении. По его словам, серьезную роль в подготовке квалифицированных кадров играет чемпионатское движение. Оно помогает школьникам и студентам раскрывать свои таланты и способности, осваивать передовые технологии, получать предложения о стажировке в крупных компаниях.
«Важно, чтобы и впредь система среднего профессионального образования оставалась эффективной, открывала для молодежи широкие возможности для самореализации, участия в проектах на благо России. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – пожелал Путин.