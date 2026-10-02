Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».0 комментариев
Пенсионер подорвал себя в квартире в Зеленограде
В квартире жилого дома в Зеленограде в столице 80-летний мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб на месте, сообщил источник в оперативных службах.
Инцидент произошел в районе Крюково. В результате взрыва мужчина скончался. В настоящее время квартира проверяется на наличие других взрывных устройств, сказал собеседник ТАСС.
На месте работают специалисты экстренных служб, включая саперов. Людей из подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В августе в ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство.
В феврале в Ростовской области мужчина активировал взрывное устройство при попытке ареста, он погиб сам и ранил правоохранителей.