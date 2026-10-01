  • Новость часаERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС
    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск
    Президент Польши купил лошадей за государственный счет
    В Совбезе допустили появление ЧВК и разведывательной инфраструктуры США в Армении
    Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой СВО

    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 16:40 • В мире

    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО

    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
    @ Hussein Malla/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    США не пригласили Британию, Францию и страны Балтии на встречу, посвященную будущему НАТО. Решение Вашингтона вызвало тревогу среди союзников, опасающихся разделения на «хороших» и «плохих» партнеров. По оценкам экспертов, администрация Дональда Трампа использует закрытый формат переговоров для давления на несогласных и продвижения собственных приоритетов. К каким последствиям приведет такая политика Вашингтона?

    США не пригласили Британию, Францию и страны Балтии на заседание рабочей группы в рамках НАТО. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Встреча должна пройти в Польше в октябре. Ее инициировал глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Тот сообщил, что участники обсудят вопросы будущего Североатлантического альянса.

    Дипломаты из стран, которые не получили приглашение на мероприятие, задаются вопросом, не действует ли Вашингтон предвзято. Они опасаются, что такое отношение США может усилить раскол НАТО. «Мы делаем все, что от нас требуется. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. Нам пока мало что сообщили», – приводит Politico слова одного из источников.

    Как отмечает издание, Колби уже проводил переговоры в узком составе. В июне он дважды встречался с представителями Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и Нидерландов. Ожидается, что к «эксклюзивному клубу» может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Участники саммита, который получил название «формат Бергенской группы», настаивают, что встреча «не направлена на раскол альянса». По словам собеседника Politico, группа обсуждала идеи, которые в дальнейшем она сможет предложить всему блоку для тестирования. «Это может стать двигателем трансформации всего альянса», – сказал он.

    Тем не менее в дипломатических кругах признают, что действия Вашингтона вызвали разочарование союзников, многие из которых достигли целевых показателей по расходам на оборону, установленных администрацией Дональда Трампа. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих партнеров, это будет опасно для США. Но для Европы это экзистенциальный вопрос», – отметил источник издания.

    Напомним, с начала своего второго президентского срока Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостаточный вклад, призывая их увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. После начала военного конфликта с Ираном американский лидер выражал недовольство тем, что участники альянса не предоставили ему должной поддержки.

    В апреле Politico сообщило, что администрация США составила «список хороших и плохих» партнеров. Как отмечал глава Пентагона Пит Хегсет, «образцовые союзники», включая Польшу и Германию, могут рассчитывать на дополнительную поддержку, тогда как государства, не выполняющие обязательства, столкнутся с последствиями.

    В том же месяце глава Белого дома заявил, что всерьез рассматривает выход Штатов из Североатлантического альянса. «НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они – бумажные тигры», – сказал он. В схожем ключе высказался госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что США необходимо переосмыслить значение блока для своей страны.

    Впрочем, в экспертном сообществе эти призывы сочли сиюминутной эмоциональной реакцией, вызванной тем, что европейцы ожидаемо стали сопротивляться нерациональному расходу матчасти и денежных средств в связи с операцией против Ирана. Хотя в последнее время риторика о возможном выходе из НАТО практически сошла на нет, Вашингтон наказывает «плохих» и непослушных союзников, и неприглашение некоторых членов блока на встречу – один из инструментов «показательной порки». Так, например,

    в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО,

    отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Причина, по его словам, кроется в расхождении стратегических приоритетов. «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной. В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию. В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой», – уточнил собеседник.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную, с точки зрения президента Дональда Трампа, самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог. По мнению Козюлина,

    решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту.

    «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – считает Козюлин.

    Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. Он назвал примечательным тот факт, что Британию, Францию и страны Балтии не пригласили на рабочую встречу НАТО, организованную Пентагон и посвященную будущему альянса. «Для неприглашенных это унизительно», – отметил собеседник.

    «Возможно, Вашингтон намерен в дальнейшем работать внутри блока с разными группами союзников. Трамп проявляет доверие не ко всем странам, и это зависит от конкретных вопросов и приоритетов», – рассуждает Рар. Однако он добавил, что делать выводы о какой-либо окончательной или долгосрочной перестройке НАТО на основе одной встречи преждевременно.

    «Для государств, не получивших приглашение, это событие в краткосрочной перспективе – прежде всего политический сигнал, который вызывает у них серьезную обеспокоенность.

    Однако, повторю, это не меняет их статус в альянсе, как и права или обязательства. НАТО остается союзом из 32 государств, а ключевые решения принимаются на основе консенсуса», – уточнил спикер.

    О том, что разногласия между администрацией Трампа и их европейскими союзниками обостряются, говорит и американист Малек Дудаков. По его мнению, переговоры в рамках НАТО демонстрируют очередную попытку реализовать классическую американскую стратегию «разделяй и властвуй».

    Политолог напомнил, что Колби активно хвалит немецкие власти за то, что те, во-первых, существенным образом наращивают расходы на оборону (военный бюджет Германии на 2027 год запланирован в размере почти 110 млрд евро), а во-вторых, готовы закупать американские вооружения на эти дополнительные ассигнования.

    При этом у Вашингтона немало противоречий с Францией, продолжил Дудаков. «Париж выступает за наращивание военных расходов, но при этом стремится тратить средства преимущественно внутри Европы и в целом снижать зависимость от американского вооружения и военно-промышленного комплекса. Такая позиция не устраивает администрацию Трампа», – пояснил эксперт. Что касается разногласий между США и Британией, то они носят в первую очередь политический характер, указал американист.

    «У главы Белого дома напряженные отношения с лейбористским кабинетом в Лондоне. Кроме того, на фоне собственных экономических проблем Британия не может существенно нарастить расходы на оборону, что не нравится Штатам»,

    – детализировал Дудаков. По его оценкам, вероятность выхода Америки из НАТО крайне мала. «Такой шаг был бы контрпродуктивным и подорвал бы сам альянс, который Вашингтону необходим для проецирования влияния как на европейском континенте, так и за его пределами», – рассуждает аналитик.

    При этом, как прогнозирует эксперт, США продолжат играть на противоречиях между членами блока, создавать сложности для союзников из Европы и стараться склонить их к курсу, выгодному американской администрации.

    «На этом фоне европейские государства рассчитывают «пересидеть» Трампа, надеясь, что после возвращения демократов к власти взаимодействие с Вашингтоном станет менее напряженным. В результате обе стороны пока не готовы к компромиссам. Они фактически находятся в состоянии клинча, который отражает нынешний межатлантический раскол», – заключил политолог.

    Главное
    Названа причина взрыва газового баллона в Одинцово
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    Чекунков раскрыл потенциал роста экспорта по Трансарктическому коридору
    Строительство завода по сборке танков Leopard началось в Литве
    В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России
    Грузинские радикалы оскорбили Патриархию за встречу с делегацией РПЦ
    Рекордсмен сборной России по голам футболист Дзюба объявил о завершении карьеры

    Истощение мировых резервов нефти на руку России

    Резервы нефти в США упали до самого низкого уровня с 1982 года. Они активно тратили запасы, чтобы сдержать рост цен. И без этого нефтяные котировки улетели бы действительно выше. Однако был использован последний разрешенный транш изъятия топлива из резервов. Как США будут выкручиваться дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба с русским языком в Прибалтике уперлась в законы рынка

    В Прибалтике внезапно осознали, что тотальные запреты на русский язык приводят эти страны только к новым проблемам, и в бизнесе, и в обществе. По крайней мере, с официальной позицией на этот счет выступили руководители эстонских вещательных корпораций. Что именно их настолько обеспокоило и почему местные языки проигрывают, несмотря ни на что? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации