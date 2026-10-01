Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО

Tекст: Олег Исайченко

США не пригласили Британию, Францию и страны Балтии на заседание рабочей группы в рамках НАТО. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Встреча должна пройти в Польше в октябре. Ее инициировал глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Тот сообщил, что участники обсудят вопросы будущего Североатлантического альянса.

Дипломаты из стран, которые не получили приглашение на мероприятие, задаются вопросом, не действует ли Вашингтон предвзято. Они опасаются, что такое отношение США может усилить раскол НАТО. «Мы делаем все, что от нас требуется. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. Нам пока мало что сообщили», – приводит Politico слова одного из источников.

Как отмечает издание, Колби уже проводил переговоры в узком составе. В июне он дважды встречался с представителями Норвегии, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и Нидерландов. Ожидается, что к «эксклюзивному клубу» может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

Участники саммита, который получил название «формат Бергенской группы», настаивают, что встреча «не направлена на раскол альянса». По словам собеседника Politico, группа обсуждала идеи, которые в дальнейшем она сможет предложить всему блоку для тестирования. «Это может стать двигателем трансформации всего альянса», – сказал он.

Тем не менее в дипломатических кругах признают, что действия Вашингтона вызвали разочарование союзников, многие из которых достигли целевых показателей по расходам на оборону, установленных администрацией Дональда Трампа. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих партнеров, это будет опасно для США. Но для Европы это экзистенциальный вопрос», – отметил источник издания.

Напомним, с начала своего второго президентского срока Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостаточный вклад, призывая их увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. После начала военного конфликта с Ираном американский лидер выражал недовольство тем, что участники альянса не предоставили ему должной поддержки.

В апреле Politico сообщило, что администрация США составила «список хороших и плохих» партнеров. Как отмечал глава Пентагона Пит Хегсет, «образцовые союзники», включая Польшу и Германию, могут рассчитывать на дополнительную поддержку, тогда как государства, не выполняющие обязательства, столкнутся с последствиями.

В том же месяце глава Белого дома заявил, что всерьез рассматривает выход Штатов из Североатлантического альянса. «НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они – бумажные тигры», – сказал он. В схожем ключе высказался госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что США необходимо переосмыслить значение блока для своей страны.

Впрочем, в экспертном сообществе эти призывы сочли сиюминутной эмоциональной реакцией, вызванной тем, что европейцы ожидаемо стали сопротивляться нерациональному расходу матчасти и денежных средств в связи с операцией против Ирана. Хотя в последнее время риторика о возможном выходе из НАТО практически сошла на нет, Вашингтон наказывает «плохих» и непослушных союзников, и неприглашение некоторых членов блока на встречу – один из инструментов «показательной порки». Так, например,

в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО,

отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Причина, по его словам, кроется в расхождении стратегических приоритетов. «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной. В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию. В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой», – уточнил собеседник.

Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

«Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную, с точки зрения президента Дональда Трампа, самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

«Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог. По мнению Козюлина,

решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту.

«Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – считает Козюлин.

Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. Он назвал примечательным тот факт, что Британию, Францию и страны Балтии не пригласили на рабочую встречу НАТО, организованную Пентагон и посвященную будущему альянса. «Для неприглашенных это унизительно», – отметил собеседник.

«Возможно, Вашингтон намерен в дальнейшем работать внутри блока с разными группами союзников. Трамп проявляет доверие не ко всем странам, и это зависит от конкретных вопросов и приоритетов», – рассуждает Рар. Однако он добавил, что делать выводы о какой-либо окончательной или долгосрочной перестройке НАТО на основе одной встречи преждевременно.

«Для государств, не получивших приглашение, это событие в краткосрочной перспективе – прежде всего политический сигнал, который вызывает у них серьезную обеспокоенность.

Однако, повторю, это не меняет их статус в альянсе, как и права или обязательства. НАТО остается союзом из 32 государств, а ключевые решения принимаются на основе консенсуса», – уточнил спикер.

О том, что разногласия между администрацией Трампа и их европейскими союзниками обостряются, говорит и американист Малек Дудаков. По его мнению, переговоры в рамках НАТО демонстрируют очередную попытку реализовать классическую американскую стратегию «разделяй и властвуй».

Политолог напомнил, что Колби активно хвалит немецкие власти за то, что те, во-первых, существенным образом наращивают расходы на оборону (военный бюджет Германии на 2027 год запланирован в размере почти 110 млрд евро), а во-вторых, готовы закупать американские вооружения на эти дополнительные ассигнования.

При этом у Вашингтона немало противоречий с Францией, продолжил Дудаков. «Париж выступает за наращивание военных расходов, но при этом стремится тратить средства преимущественно внутри Европы и в целом снижать зависимость от американского вооружения и военно-промышленного комплекса. Такая позиция не устраивает администрацию Трампа», – пояснил эксперт. Что касается разногласий между США и Британией, то они носят в первую очередь политический характер, указал американист.

«У главы Белого дома напряженные отношения с лейбористским кабинетом в Лондоне. Кроме того, на фоне собственных экономических проблем Британия не может существенно нарастить расходы на оборону, что не нравится Штатам»,

– детализировал Дудаков. По его оценкам, вероятность выхода Америки из НАТО крайне мала. «Такой шаг был бы контрпродуктивным и подорвал бы сам альянс, который Вашингтону необходим для проецирования влияния как на европейском континенте, так и за его пределами», – рассуждает аналитик.

При этом, как прогнозирует эксперт, США продолжат играть на противоречиях между членами блока, создавать сложности для союзников из Европы и стараться склонить их к курсу, выгодному американской администрации.

«На этом фоне европейские государства рассчитывают «пересидеть» Трампа, надеясь, что после возвращения демократов к власти взаимодействие с Вашингтоном станет менее напряженным. В результате обе стороны пока не готовы к компромиссам. Они фактически находятся в состоянии клинча, который отражает нынешний межатлантический раскол», – заключил политолог.