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    27 сентября 2026, 17:32 • Политика

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20.

    В Нью-Йорке состоялись переговоры главы МИД Сергея Лаврова и его немецкого коллеги Йоханна Вадефуля. Встреча на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла по инициативе германской стороны, сообщает российское дипведомство. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.

    Встреча стала первым контактом между Россией и Германией на высоком уровне за четыре с половиной года. «По этим и другим вопросам Вадефуль подтвердил неоднократно излагавшуюся публично позицию правительства ФРГ», – отмечает МИД РФ. О том, как готовилась беседа, подробно рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По ее словам, подчиненные Вадефуля настаивали на ограничении доступа СМИ к мероприятию. «Требовали гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов. «Западная демократия прекрасного сада», – рассказала она. Захарова также отметила, что на переговорном столе лежал доклад «Наследники Геббельса: фальсификации событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    По версии Захаровой, немецкая сторона предпочла не реагировать на содержание документа. «Вадефуль стыдливо прикрыл доклад блокнотом и сделал вид, будто бы ничего не заметил, а сравнение с Геббельсом – это и не про них. Но всем все совершенно очевидно и «правда глаза колет», – сообщает дипломат.

    При этом Захарова считает, что сама инициатива Берлина была продиктована прежде всего внутриполитическими соображениями. «Эти переговоры, которые они запросили и которые обернулись вот этим зачитыванием текста по бумажке, нужны были только для того, чтобы каким-то образом продемонстрировать немцам некую активность», – заявила она.

    Сама беседа, как передает ТАСС, уложилась в 20 минут. После рукопожатия министры перешли к закрытой части встречи. По итогам разговора глава МИД ФРГ отказался давать какие-либо комментарии. Позже, однако, Вадефуль рассказал о встрече немецкому телеканалу ZDF.

    Он назвал беседу с Лавровым «напряженной дискуссией». «Для меня было важно ясно дать понять, что Германия не приемлет таких вещей, как атака беспилотника в Лейпциге. Что это неприемлемая эскалация», – подчеркнул Вадефуль. При этом никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему Германия не представила.

    Вместе с тем Вадефуль выдвинул свое объяснение запроса на встречу. По его словам, Германия не хочет оставлять обмен мнениями с Россией исключительно американской стороне. «Мы осознаем, что между нашими правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Но эти разногласия также необходимо обсуждать», – уточнил глава МИД ФРГ.

    По мнению экспертов, кабинет Фридриха Мерца оказался в отчаянном положении сразу по двум направлениям. Внутри страны канцлер сталкивается с серией поражений на региональных выборах, рекордными антирейтингами и растущей критикой оппозиции за чрезмерное вовлечение Германии в украинский конфликт. Во внешней политике Берлин также вынужден учитывать позицию стран мирового большинства, которые настаивают на учете интересов России при урегулировании конфликта.

    В этих условиях Мерцу понадобился хотя бы небольшой дипломатический маневр.

    Отправив Вадефуля на переговоры с Лавровым, канцлер получил возможность частично сгладить критику внутри страны и одновременно показать, что Германия сохраняет собственный канал общения с Москвой – даже несмотря на все разногласия.

    «В немецком правительстве поняли, что приглашением Владимира Путина на саммит G20 во Флориде США открыли новое окно для дипломатических переговоров по Украине. Хотят европейские лидеры того или нет, но Дональд Трамп старается усадить их с президентом России за один стол. Соответственно, страны ЕС ощущают, что на грядущем саммите будет веять духом многополярного мира», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Особенно чутко это осознают в ФРГ. Вероятность того, что развивающиеся государства будут давить на европейцев, добиваясь начала переговоров с Москвой, как никогда высока. Именно поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц и послал главу МИД Йоханна Вадефуля «прозондировать почву» для возможных переговоров. Тем самым Берлин надеется вернуть себе роль лидера ЕС в переговорном процессе», – уточняет он.

    «Однако встреча двух дипломатов ни к чему не привела.

    Россия подчеркнула, что не намерена отступать от заявленных целей в рамках конфликта на Украине, а Германия продолжает настаивать на перемирии. Вряд ли в ближайшее время состоится еще одна встреча дипломатов на этом уровне. Инициатива в переговорном процессе пока остается исключительно у американцев», – добавляет Рар.

    При этом подробности кратких переговоров вряд ли станут достоянием широкой общественности, соглашается Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Он напомнил, что последний раз официальные переговоры на уровне глав МИД двух стран проходили в январе 2022 года, когда в Москву приезжала Анналена Бербок.

    «После начала конфликта на Украине было лишь несколько телефонных разговоров Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца. При Фридрихе Мерце никаких контактов между представителями России и ФРГ не было. Нынешняя же встреча для широкой аудитории прошла неожиданно и сопровождалась необязательным рукопожатием», – акцентирует эксперт.

    Он также отметил, что этот «дипломатический жест сильно расходится с откровенной демонизацией российского руководства немецкой стороной». «В ближайшее время на Вадефуля обрушится поток обвинений со стороны немецких СМИ, где его сравнение с Риббентропом будет общим местом», – отмечает он.

    «Примечательно и то, что нынешний глава МИД ФРГ – однопартиец Мерца. Ранее дипломат не был замечен в стремлении ультимативно проводить собственную линию во внешнеполитических вопросах. И сам факт встречи, и ее формат, скорее всего, был согласован с федеральным канцлером и вряд ли является импровизацией министра», – полагает политолог, добавляя, что разговоры о смене внешнеполитических подходов Берлина пока преждевременны.

    «При этом запрос на нормализацию российско-германского диалога в немецком обществе давно назрел.

    Даже малые формальные шаги в этом направлении могут обеспечить Мерцу и ХДС некоторую положительную коррекцию рейтингов. Особенно на фоне СДПГ, чьи министры старательно избегают любых подозрений в симпатиях к традициям «новой восточной политики», – рассуждает эксперт.

    «В свою очередь, АдГ и ССВ могут много говорить о своем желании протянуть руку Москве, но сделать это могут лишь христианские демократы. Соответственно, не стоит придавать произошедшему надуманные смыслы. Эпизод изрядно взбодрит немецкую дискуссию и, возможно, в перспективе нормализует саму возможность контактировать с официальными российскими представителями по техническим вопросам. Но до системного же изменения немецкой оптики в отношении России еще очень далеко», – заключил Соколов.

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