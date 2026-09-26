Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Лавров обсудил с Вадефулем ситуацию на Украине и двусторонние отношения
На полях Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с немецким коллегой Йоханном Вадефулем по инициативе Берлина, в ходе которой затрагивались двусторонние отношения и ситуация вокруг Украины, сообщили в МИД России.
Беседа политиков состоялась 26 сентября во время недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры прошли по официальной просьбе немецкой стороны, передает МИД РФ.
Главными темами обсуждения стали двусторонние отношения Москвы и Берлина, а также текущая ситуация на Украине.
В ходе дискуссии Йоханн Вадефуль подтвердил позицию правительства Германии по затронутым вопросам. Подчеркивается, что этот подход ранее неоднократно излагался в публичном пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей двух государств за последние четыре с половиной года.
Закрытые переговоры министров на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.
Перед встречей немецкая сторона потребовала ограничить доступ средств массовой информации.