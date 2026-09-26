Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
В Нефтекамске загорелся стадион «Торпедо»
На стадионе «Торпедо» в Башкирии произошел пожар
В башкирском Нефтекамске загорелся складской инвентарь на стадионе «Торпедо», сообщил глава администрации городского округа Эльдар Валидов.
Очаг возгорания оперативно обнаружили и локализовали благодаря работе пожарных расчетов, угроза распространения огня миновала, сообщил Валидов.
На месте происшествия продолжают работать специалисты для выяснения причин возгорания, информации о пострадавших пока нет, передает РИА «Новости».
Стадион «Торпедо» в Нефтекамске был построен в 1981 году и позднее прошел реконструкцию, его вместимость составляет около 10 тыс. зрителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Башкирии возбудили уголовное дело после гибели троих детей при пожаре.
В августе в промзоне Уфы начался пожар из-за атаки беспилотников.