Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Семья Соседова объявила, что критика похоронят на Перепечинском кладбище
Музыкального критика Сергея Соседова, скончавшегося на 59-м году жизни после несчастного случая, похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, объявила его семья.
Прощание с известным журналистом состоится в столице, передает РИА «Новости». Родственники погибшего уточнили, что точная дата доставки тела в Москву пока остается неизвестной.
«Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут. Скорее всего, похороним на Перепечинском», – заявил собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист скончался в Якутии в результате несчастного случая.
В конце прошлого года критик предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.
Летом 2025 года обозреватель назвал невозможным повторение прежних достижений группы «Тату».