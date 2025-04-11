Спектакль с Хаматовой в Грузии отменили в день премьеры

Tекст: Валерия Городецкая

Спектакль «Исцеление» с Чулпан Хаматовой отменили в день премьеры, передает RT со ссылкой на «Абзац». Администрация театра сообщила, что инициатива исходила от организаторов, однако причины не раскрываются.

«Отмена была не со стороны театра, это с их стороны, и поэтому абсолютно не знаем причин», – заявил представитель театра изданию.

При этом не уточняется, переносится спектакль или он окончательно отменен.

В прошлом году актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили.

Актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.