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Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
Актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили, сообщили СМИ.
Официального подтверждения информации от театра пока не поступало. Источники сообщают, что худрук театра Алвис Херманис недоволен работой Хаматовой. Актриса якобы не смогла влиться в коллектив, а ее постановки не пользовались успехом у публики, пишет Delfi.
Кроме того, по словам режиссера Улдиса Тиронса, Хаматова не оправдала его ожиданий в спектакле Gogolis.Nature Morte. «Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа», – отметил он, передает «СтарХит».
Несмотря на разногласия с Херманисом, к Хаматовой в театре относились с теплотой. Специально для нее была воссоздана на сцене «Страна глухих».
Впрочем, увольнение из Нового Рижского театра не означает для 48-летней актрисы безработицы. У нее есть другие предложения: в новом сезоне «Дайлиса» она сыграет главную роль в спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов».
Ранее Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.
Напомним, актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.