Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра

Tекст: Дарья Григоренко

Официального подтверждения информации от театра пока не поступало. Источники сообщают, что худрук театра Алвис Херманис недоволен работой Хаматовой. Актриса якобы не смогла влиться в коллектив, а ее постановки не пользовались успехом у публики, пишет Delfi.

Кроме того, по словам режиссера Улдиса Тиронса, Хаматова не оправдала его ожиданий в спектакле Gogolis.Nature Morte. «Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа», – отметил он, передает «СтарХит».

Несмотря на разногласия с Херманисом, к Хаматовой в театре относились с теплотой. Специально для нее была воссоздана на сцене «Страна глухих».

Впрочем, увольнение из Нового Рижского театра не означает для 48-летней актрисы безработицы. У нее есть другие предложения: в новом сезоне «Дайлиса» она сыграет главную роль в спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов».

Ранее Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.

Напомним, актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.