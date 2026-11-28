Бывший контрразведчик Егоров рассказал о поимке 20 предателей «на живца» в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В 1980-1989 годах я многократно играл роль сотрудника американского посольства в Москве в общении с «инициативниками» – гражданами, пытавшимися выйти на спецслужбы США», – заявил Егоров в интервью журналу «Национальная оборона», текст которого передает РИА «Новости». По его словам, таких людей было более 20: девять из них пытались передать гостайну, двое планировали захватить самолет.

Ветеран отметил, что пятеро предателей получили от восьми до 12 лет лишения свободы, четверо были признаны невменяемыми. Мотивы у всех были разными: один старший офицер растратил казенные деньги и хотел компенсировать их за счет ЦРУ, другой после драки решил мстить самому себе и принес схемы хранилища ядерных боеприпасов.

Егоров добавил, что встречал и психически больных людей. Один офицер заявил, что выйдет на телепатический контакт с министром обороны США Каспаром Уайнбергером. Бывший писарь с Байконура просил портативное ядерное устройство, чтобы взорвать руководство СССР, а группа, готовившая угон самолета, требовала заранее обеспечить посадку на Западе.

«Работа эта была опасной: некоторые «инициативники» были вооружены и настроены весьма решительно», – вспоминает ветеран. Он подчеркнул, что в основе предательства часто лежат личная обида, корысть и эгоизм, что важно помнить и сегодня, когда украинские спецслужбы пытаются вербовать российских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ветеран КГБ СССР Алексей Егоров заявил о хранении материалов об американских агентах влияния в Советском Союзе у директора ЦРУ.

В среду уроженец Белгородской области Игорь Гаврилов рассказал о попытках украинских спецслужб завербовать его в обмен на паспорт и собственное жилье.

Ранее ветеран ФСБ Сергей Гончаров объяснил методы вербовки российских граждан разведкой Украины имитацией влюбленности и романтических отношений.