Психолог Исаев призвал россиян не гнаться за идеальными новогодними интерьерами

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Одна из частых ошибок – слишком раннее украшение дома с последующим требованием от себя постоянного праздничного настроения. Если через две недели гирлянды перестают радовать, это нередко воспринимается как «провал» праздника», – сказал Исаев, передает ТАСС.

По его словам, сравнение своей обстановки с картинками из соцсетей превращает подготовку в гонку за идеалом. Попытка сделать все сразу: украсить дом, купить подарки и продумать меню – часто приводит к усталости еще до наступления праздника.

Эксперт отметил, что совместная подготовка не должна становиться обязанностью. Универсальной даты для украшения дома нет, главное – прислушиваться к себе и делать это в комфортном темпе, оставляя время для отдыха и встреч с близкими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аналитик Ксения Малиновская посоветовала начать подготовку новогоднего стола за два месяца до праздника.

Также кандидат психологических наук Елена Шпагина назвала стремление довести дачный участок до идеала второй работой со строгими сроками.

Кроме того, социолог Евгений Копатько объяснил значительные расходы россиян на Новый год количеством подарков для родственников, друзей и коллег.