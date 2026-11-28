FT: США и Британия не смогли найти замеченные над базой Лейкенхит дроны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Над базой были замечены «около шести беспилотников». Американские противоугонные системы нейтрализовали аппараты, однако найти их не удалось. Военные не исключают, что дроны могли нести оружие или шпионское оборудование, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В Великобритании подозревают, что за инцидентом может стоять Иран, хотя Тегеран такие обвинения отвергает.

Ранее, 13 ноября, Минобороны Великобритании сообщало об активности неопознанных беспилотников над базой Лейкенхит, где служат 7 тыс. американских военнослужащих. По информации Sky News, тогда военным было приказано укрыться. В результате инцидента никто не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба ВВС США сообщила о реакции сил безопасности на активность беспилотников над базой Лейкенхит.

Также Соединенные Штаты ввели усиленные меры безопасности на авиабазах Милденхолл и Лейкенхит.

Кроме того, антивоенные активисты перекрыли въезд на базу Лейкенхит.