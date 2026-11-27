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При ударе дрона ВСУ по Запорожской области погиб мужчина и пострадал подросток
В Каменско-Днепровском округе Запорожской области в результате удара украинского беспилотника погиб мирный житель, сообщила администрация муниципального округа.
«Трагедия случилась в Каменке-Днепровской – от удара беспилотника погиб мирный житель. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», – сообщила администрация в Max.
Кроме того, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранения получил подросток 2011 года рождения, его доставили в больницу.
В результате комбинированной атаки с применением артиллерии и ударных беспилотников в округе повреждены многоквартирные жилые дома: пострадали кровли, фасады и остекление. Пострадавших и возгораний нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство здравоохранения Запорожской области сообщило об атаке украинского беспилотника на машину скорой помощи во время транспортировки пациента.
В середине месяца администрация Каменско-Днепровского муниципального округа сообщила о госпитализации раненого мирного жителя после атаки беспилотника.
В начале месяца при атаках украинских беспилотников на округ погибли три человека.