Tекст: Денис Тельманов

«Трагедия случилась в Каменке-Днепровской – от удара беспилотника погиб мирный житель. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», – сообщила администрация в Max.

Кроме того, вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранения получил подросток 2011 года рождения, его доставили в больницу.

В результате комбинированной атаки с применением артиллерии и ударных беспилотников в округе повреждены многоквартирные жилые дома: пострадали кровли, фасады и остекление. Пострадавших и возгораний нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство здравоохранения Запорожской области сообщило об атаке украинского беспилотника на машину скорой помощи во время транспортировки пациента.

В середине месяца администрация Каменско-Днепровского муниципального округа сообщила о госпитализации раненого мирного жителя после атаки беспилотника.

В начале месяца при атаках украинских беспилотников на округ погибли три человека.