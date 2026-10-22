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Канадский наемник заочно осужден на 14 лет за участие в боях на стороне ВСУ
Суд в ДНР заочно приговорил канадского наемника ВСУ к 14 годам колонии
Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор канадскому наемнику Инсо Джону, назначив ему 14 лет колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.
По данным следствия, гражданин Канады прибыл на Украину в феврале 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Он вступил в Интернациональный легион, а затем служил в 475-м отдельном штурмовом полку ВСУ, принимая участие в боях против российских войск до июня 2026 года.
Суд установил, что за свои действия наемник получил вознаграждение в размере около 3,5 млн рублей. Согласно решению инстанции, сумма в 3,42 млн рублей будет конфискована в доход государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии британского наемника Александра Мосса, воевавшего на стороне ВСУ.
В начале месяца к такому же сроку заочно осудили американского наемника Джонатана Дэвида Милфорда.
В сентябре 14,5 года колонии получил гражданин Грузии Парнаоз Абдушелишвили.