Суд в ДНР заочно приговорил канадского наемника ВСУ к 14 годам колонии

Tекст: Денис Тельманов

По данным следствия, гражданин Канады прибыл на Украину в феврале 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Он вступил в Интернациональный легион, а затем служил в 475-м отдельном штурмовом полку ВСУ, принимая участие в боях против российских войск до июня 2026 года.

Суд установил, что за свои действия наемник получил вознаграждение в размере около 3,5 млн рублей. Согласно решению инстанции, сумма в 3,42 млн рублей будет конфискована в доход государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии британского наемника Александра Мосса, воевавшего на стороне ВСУ.

В начале месяца к такому же сроку заочно осудили американского наемника Джонатана Дэвида Милфорда.

В сентябре 14,5 года колонии получил гражданин Грузии Парнаоз Абдушелишвили.