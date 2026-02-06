Эксперты: Год единства народов России выше простых фестивалей плова

Общее вместо разного. Эксперты раскрыли смысл Года единства народов Росси

Tекст: Олег Исайченко

Год единства народов России становится временем, когда вся страна обращает внимание на то, что объединяет наше общество, указывает политолог Петр Колчин. «Тут нет места прозападному «культурному многообразию» или изрядно надоевшим всем фестивалям плова. Это год российской нации – единения всех этносов вокруг государствообразующего русского народа и национального лидера», – полагает эксперт.

Именно русский язык обеспечил многим коренным народам, населяющих огромный евразийский простор, мост в большой мир, подчеркивает социолог Илья Ухов. «Через русский язык, через русскую культуру они познают многообразие планеты, науки и техники. Эти феномены позволяют спаять, «стянуть» воедино людей разных национальностей и вероисповеданий», – поясняет эксперт. – «Россия насчитывает сотни коренных этносов – от очень маленьких и до такого огромного как государствообразующий русский народ. Год единства народов России позволяет нам осмыслить наше единое культурное и ценностное пространство, найти новые точки сопряжения всех «кирпичиков», составляющих многонациональный народ России».

При освещении темы единства акцент последовательно смещается с демонстрации различий к осмыслению общего исторического пути, героического опыта, культурного наследия и совместного взгляда в будуще, отмечает политолог Виктория Карпова, эксперт ЭИСИ. «Президентом задана четкая ценностная оптика. В фокусе внимания то, что объединяет народы России: ценности, русский язык и русская культура как основа единого цивилизационного пространства», – перечислила собеседница.

Инициатива с объявлением Года единства народов России является крайне логичной и своевременной, считает якутский общественник Алексей Басылаев. «Вражеская пропаганда постоянно пытается внести раскол. Например, нам, якутам, внушают через всевозможные сети: «Русские вас не уважают, русские вас притесняют и так далее». А русским, наоборот, внушают, что национальные республики хотят отделиться: тюркские республики якобы хотят уйти к Турции, мусульмане – к арабам и тому подобное. То есть сеют недоверие к нерусским народам среди простых русских людей», – говорит общественник.

Однако, вопреки всем информационным атакам пример сплоченности людей разных национальностей на фронтах спецоперации убедительно доказал единство граждан России. «Наши ребята: якуты, буряты, чеченцы и многие другие, вместе сражаются на полях СВО. Это наглядное доказательство того, что все этносы России любят Родину одинаково сильно. Наши мужчины готовы погибнуть ради страны. И идут на этот шаг они осознанно, жертвуя жизнью ради общего будущего», – заключил Басылаев.

В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия Года единства народов. Путин в своей речи особо отметил объединяющую роль русского народа: как много веков назад восточнославянские племена стали единым народом, связанным общей территорией, интересами и ценностями, так в последствии уже русские объединяли на этой ценностной базе другие этносы страны.

В разные исторические эпохи в периоды внешних угроз всех, кто проживает в России, объединяло стремление сохранить «нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции», указал президент. «Такое единство является самым мощным и самым сильным. – сказал глава государства – «То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу: "Брат!" И это очень дорогого стоит. Это и подчеркивает наше непобедимое единство».

Отметим, что государство ведет активную политику по укреплению единства и согласия в стране. Ключевым шагом стало утверждение президентом стратегии государственной национальной политики до 2036 года, которая направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание внутренней стабильности и единства. Кроме того, Путин поддерживает активную работу Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Дан ряд поручений по развитию и поддержке русского языка и языков народов России как элементов межнационального согласия.