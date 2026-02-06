  • Новость часаЭнергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    6 февраля 2026, 21:50 • Новости дня

    Полиция пришла с обысками к экс-послу Британии в США по делу Эпштейна

    Полиция Скотленд-Ярда провла обыски у экс-посла Британии в США по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция провела обыски в доме экс-посла Британии в США Питера Мандельсона по делу обвиненного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.

    Обыски проходили в графстве Уилтшир и районе Камден. По данным полиции, действия связаны с расследованием злоупотребления должностными полномочиями, фигурантом которого является 72-летний Мандельсон, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что он не был задержан. Уголовное расследование началось после публикаций в СМИ о том, что в 2009 году Мандельсон, занимая пост министра по делам бизнеса, переслал внутренний правительственный документ Эпштейну.

    Документ был подготовлен старшим советником Ником Батлером и касался возможной продажи государственных активов Британии в период финансового кризиса.

    В переписке Мандельсон отметил, что это «интересная заметка, которая была направлена премьер-министру», а Эпштейн поинтересовался, какие активы могут быть проданы. На фоне скандала Мандельсон покинул Лейбористскую партию и Палату лордов, а также был уволен с поста посла в США в сентябре 2025 года.

    Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

    СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру.

    4 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна

    New York Post: Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна

    Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна
    @ Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти США оперативно удалили несколько тысяч материалов по делу Джеффри Эпштейна после обнаружения в них личных данных около ста пострадавших, пишут американские СМИ.

    Министерство юстиции США удалило несколько тысяч документов, связанных с делом осужденного финансиста покойного Джеффри Эпштейна, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    В письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клэйтон сообщил, что министерство удалило все материалы, содержащие личные данные жертв, которые были найдены самими пострадавшими или их адвокатами.

    Также значительное количество документов было удалено по инициативе властей. Причиной послужило то, что в этих файлах по ошибке раскрывались персональные сведения жертв Эпштейна, такие как имена, адреса электронной почты, фотографии и банковские данные. Ранее представители пострадавших подчеркнули, что публикация этих документов нанесла вред примерно 100 людям, чья личная информация оказалась доступна публике.

    В министерстве юстиции назвали случившееся результатом «технической или человеческой ошибки» и пообещали пересмотреть внутренние протоколы работы с подобными данными. По словам Клэйтона, удаленные документы будут направлены на повторную проверку и, вероятно, опубликованы повторно после редактирования в течение ближайших 24-36 часов.

    Ранее сообщалось, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ)  упоминается в материалах по делу Эпштейна. В этих же материалах содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов.

    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    4 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из писем к Джеффри Эпштейну упоминается о встрече с будущим участником группы «Иванушки International» на Украине.

    Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» был упомянут в личной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна. В письме, адресованном Эпштейну, женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды, рассказывая детали из своего детства, пишет РИА «Новости».

    В сообщении она поделилась воспоминанием, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По ее словам, тогда один из участников показа, которого она описала как «милого модельного парня», пошутил, что «женится на ней, когда она вырастет».

    Женщина отметила, что этот человек впоследствии стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International». Это письмо было направлено Эпштейну в 2012 году.

    Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации всех материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна также упоминается лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ). В этих же документах обнаружено имя российской певицы Аллы Пугачевой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила высказывания президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. Она отметила, что изучение документов вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых преступлений.

    5 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Politico: Премьер Британии Стармер через четыре месяца может лишиться поста
    Politico: Премьер Британии Стармер через четыре месяца может лишиться поста
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский премьер Кир Стармер столкнулся с угрозой досрочной отставки из-за падения популярности и скандалов вокруг его окружения, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может лишиться своего поста уже через четыре месяца, сообщает Politico.

    Главным испытанием для него станут региональные и местные выборы, которые состоятся 7 мая. От их результатов зависит политическое будущее лидера лейбористов, поскольку рейтинг его партии и лично Стармера значительно снизились на фоне кризиса стоимости жизни и внутренней нестабильности.

    После неубедительных результатов Лейбористской партии в Уэльсе, Шотландии и на выборах в местные советы в Англии, опросы показывают, что партия «Реформа Британии» набирает до 30%, а лейбористы уступают позиции. Многие депутаты полагают, что даже относительно скромный успех на выборах не спасет Стармера от возможного вотума недоверия: для начала процедуры достаточно голосов 81 из 404 депутатов Лейбористской партии.

    Кризис подогревается и скандалом вокруг Питера Мандельсона, бывшего посла и советника Стармера, чья дружба с Джеффри Эпштейном привела к расследованию в отношении Мандельсона. Стармер уже публично выступил за прозрачность, но давление на него только усиливается, и теперь под угрозой может оказаться и его ближайший советник Морган МакСуини.

    Внутрипартийная оппозиция растет: «Многие в партии считают, что Стармер не поведет их на следующие парламентские выборы», – отмечают в материале. Одновременно конкуренты забирают у лейбористов голоса: «Зеленые» укрепляют свои позиции среди прогрессивных избирателей, а «Реформа Британии» возвращает часть рабочей аудитории партии.

    Внешняя политика, где Стармер считался сильным, тоже не приносит облегчения. Возвращение Дональда Трампа к власти в США осложнило отношения и поставило под угрозу его стратегию сближения с Вашингтоном и Брюсселем. Внутри Лейбористской партии нарастает спор о том, стоит ли сближаться с Евросоюзом, хотя стратегия постепенного сближения не вызывает энтузиазма ни в Лондоне, ни в Европе.

    Политические обозреватели отмечают: несмотря на стремление избежать «драмы» в стиле консерваторов, Стармер оказался в эпицентре затяжного внутрипартийного кризиса. У него всего четыре месяца, чтобы изменить ситуацию, однако многие однопартийцы уже готовы к смене лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп и Кир Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия.

    Стармер предложил Евросоюзу сблизиться с Британией по вопросам обороны.

    Он также объявил о создании киберпартнерства Британии и Японии.

    6 февраля 2026, 11:29 • Новости дня
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досрочные выборы в пригородах Манчестера могут стать настоящим испытанием для премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, голосование в округе Гортон и Дентон состоится 26 февраля 2026 года и пройдет на фоне разгорающегося скандала вокруг бывшего посла Питера Мандельсона и его связи с Джеффри Эпштейном, а также внутреннего конфликта в Лейбористской партии.

    Партия реформ, поддержанная Найджелом Фараджем, сделала ставку на правого кандидата Мэтта Гудвина. Он заявил: «Если мы победим здесь, Стармер почти наверняка должен будет уйти в отставку. Это будет слишком неловко для Даунинг-стрит, особенно после ситуации с Энди Бернэмом». Гудвина поддержал одиозный активист Томми Робинсон, однако сам кандидат предпочел не комментировать этот факт, отшучиваясь и переводя стрелки на скандалы внутри лейбористов.

    Кандидат от Лейбористской партии Ангелика Стогия, которую поддержали ряд высокопоставленных партийцев, подчеркивает, что для местных избирателей на первом месте «насущные вопросы» вроде роста стоимости жизни и деградации городской среды. Она отмечает, что выборы – это «битва за будущее», и подчеркивает свою личную связь с сообществом.

    Слева от лейбористов пытаются укрепить свои позиции кандидаты от партии зеленых. Ханна Спенсер акцентирует внимание на локальных проблемах, поддержке Палестины и личной вовлеченности, а ее команда ведет активную агитацию среди студентов и представителей национальных меньшинств. Зеленые считают, что успех возможен при расколе левого электората.

    Эксперты отмечают, что результат выборов может стать поворотным моментом для национальной политики. Победа Партии реформ или зеленых может привести к серьезному кризису внутри Лейбористской партии, а поражение – усилить позиции несогласных внутри самого движения.

    Ранее сообщалось, что свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Кир Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, череда правительственных кризисов в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул консерватор Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. В 2024 году консерваторы проиграли выборы и должность премьер-министра страны занял лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер. К осени 2025 года Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.

    4 февраля 2026, 08:45 • Новости дня
    Захарова заявила о невозможности изучать файлы Эпштейна без тошноты

    Захарова: Историю с файлами Эпштейна невозможно изучать без тошноты

    Захарова заявила о невозможности изучать файлы Эпштейна без тошноты
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изучение документов по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых фактов.

    Мария Захарова заявила о невозможности читать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, не испытывая физиологическое и моральное отвращение, передает радио Sputnik.

    По словам дипломата, она поймала себя на мысли, что «от этого тошнит физиологически», и добавила: «Я поняла, что я не могу больше».

    Захарова сравнила изучение документов по делу Эпштейна с просмотром фильмов в жанре триллер и тру-крайм, подчеркнув, что у всего есть предел, в том числе моральный и физиологический.

    Она также отметила, что у истории Эпштейна еще нет четких контуров и ограниченности в понимании масштабов произошедшего. По мнению Захаровой, все, что известно на данный момент, – лишь «снежинка на вершине айсберга».

    Министерство юстиции США опубликовало 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна и ввело возрастные ограничения на доступ к материалам.

    В числе опубликованных материалов обнаружили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей, сделанных на частном острове финансиста.

    Илон Маск заявил о необходимости ареста хотя бы одного клиента скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    5 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Дмитриев заявил о потере репутации Давоса после скандала с Эпштейном

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне расследования контактов главы ВЭФ Берге Бренде с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал «достойных» участников форума перейти на Петербургский международный экономический форум.

    Дмитриев отметил, что Всемирный экономический форум должен сосредоточиться на обсуждении последствий связей с Джеффри Эпштейном, а уважаемым участникам предложил участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Так Дмитриев прокомментировал информацию о расследовании, начатом руководством ВЭФ после публикации документов об общении президента и генерального директора форума Берге Бренде с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию. Газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что после публикации этих материалов Бренде признал встречи с Эпштейном ошибкой и уведомил руководство форума о своих контактах.

    Согласно опубликованным электронным письмам и чатам за 2018 и 2019 годы, между Эпштейном и Бренде существовали дружеские отношения. После появления обвинений против Эпштейна в июле 2019 года Бренде сообщил о ситуации своим начальникам в ВЭФ.

    Как отмечает норвежская телерадиокомпания NRK, Бренде и Эпштейн обсуждали идею замены ООН Всемирным экономическим форумом. В одном из писем Эпштейн предложил, чтобы форум занял место ООН, а Бренде согласился с этой мыслью, отметив необходимость создания «новой глобальной архитектуры», передает РИА «Новости».

    Президент ВЭФ подтвердил, что обменивался с Эпштейном электронными письмами и встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил проверить премьер-министра Польши Дональда Туска на возможное родство с Джеффри Эпштейном.

    Руководитель американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп покинул пост после публикации переписки с Эпштейном о работе для сына в кино.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западных чиновников во лжи о визитах на остров Эпштейна.

    4 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова напомнила слова Путина о «бале вампиров» на фоне дела Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила слова президента России Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе, комментируя публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, напомнила слова президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе, комментируя новые материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает радио Sputnik.

    Дипломат отметила, что в документах фигурируют имена многих известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов и ученых.

    «Люди изнутри этой клоаки и рекрутировались на соответствующие посты в этом самом западном сообществе», – заявила Захарова.

    Она призвала обратить внимание на интервью Путина, в котором он говорит о завершении «бала вампиров» на Западе.

    По словам Захаровой, западные элиты формировались в «клоаках» и «болотах», а «много лет выбирали худших из худших». Она подчеркнула, что Россия сейчас восстанавливает примат традиционных ценностей и делает ставку на выбор лучших из лучших.

    В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами», но теперь они должны понять, что «бал вампиров заканчивается».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что изучение документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых фактов.

    Министерство юстиции США опубликовало 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна и ввело возрастные ограничения на доступ к материалам.

    В числе опубликованных материалов обнаружили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей, сделанных на частном острове финансиста.

    Илон Маск заявил о необходимости ареста хотя бы одного клиента скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

    5 февраля 2026, 13:10 • Новости дня
    Песков высмеял «связи» Эпштейна с российскими спецслужбами

    Песков высмеял версии о связях Эпштейна с российскими спецслужбами

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несерьезными публикации о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами.

    Публикации западных СМИ о возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами нельзя воспринимать серьезно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в Кремле такие версии комментируют исключительно несерьезно. Он подчеркнул, что хотел бы пошутить на эту тему, но не считает нужным тратить время конференц-кола на подобные обсуждения.

    Обвиненный в секс-торговле детьми финансист из США Джеффри Эпштейн посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Минюст США заявил, что Эпштейн рассматривал анкеты местных девушек.

    Напомним, власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.

    Там выявили десятки неотредактированных снимков обнаженных людей с частного острова Эпштейна.

    4 февраля 2026, 14:57 • Новости дня
    В британском университете де Монфора 18-летний подросток зарезал мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 3 февраля в Лестере в ходе потасовки у здания университета де Монфора был смертельно ранен молодой человек, полиция задержала подозреваемого.

    Как передает ТАСС, вечером 3 февраля в районе университета де Монфора в Лестере произошел инцидент, который полиция квалифицировала как убийство.

    По данным полиции Лестершира, молодой человек примерно 20 лет был найден с ножевым ранением на Оксфорд-стрит вблизи перекрестка с Боннерс-лейн, раненый скончался вскоре после госпитализации.

    Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний юноша, который сейчас находится под стражей. Причины и обстоятельства убийства сейчас выясняют следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский физик-ядерщик Нуно Лурейро был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине.

    Полиция Нью-Мексико задержала подозреваемого в стрельбе на территории университета, которым оказался 18-летний Джон Фуэнтес.

    На территории кампуса Варшавского университета произошла атака с топором, в результате которой погибла женщина и пострадал еще один человек.

    4 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия
    Трамп и Стармер обсудили ситуацию вокруг военной базы на острове Диего-Гарсия
    @ Pool / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшую судьбу совместной военной базы на острове Диего-Гарсия на фоне разногласий о передаче острова Маврикию.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор по поводу совместной базы на острове Диего-Гарсия, передает Bloomberg.

    В официальном сообщении Даунинг-стрит говорится, что лидеры признали стратегическую значимость объекта и договорились поддерживать тесное взаимодействие для обеспечения его дальнейшей работы.

    Отношения между странами осложнились после того, как Трамп резко раскритиковал план передачи Диего-Гарсия Маврикию, хотя ранее поддерживал эту инициативу. США и Британия пытались снизить напряженность, вызванную этими заявлениями, на фоне обсуждения парламентом Британии соглашения о суверенитете Чагосских островов, частью которых является Диего-Гарсия.

    Трамп назвал передачу острова Маврикию «актом полной слабости» и «великой глупостью», что было воспринято в Британии как ответ на критику Стармера в адрес угроз Трампа в отношении Европы по вопросу Гренландии.

    Как отмечает Bloomberg, Британия пытается выяснить, сможет ли Трамп заблокировать реализацию соглашения, а также намерена понять, последует ли американская администрация за резкой риторикой президента. Хотя договор с Маврикием уже подписан, его исполнение задерживается из-за споров в парламенте.

    В январе правительство Британии перенесло обсуждение в Палате лордов и пока не объявило, когда оно будет возобновлено.

    Ранее Дональд Трамп назвал «актом огромной глупости» решение Британии передать архипелаг Чагос под юрисдикцию Маврикия.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном.

    4 февраля 2026, 03:38 • Новости дня
    Бывший британский принц Эндрю съехал из Виндзорского замка

    Tекст: Антон Антонов

    Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который был лишен титулов принца и герцога Йоркского, покинул резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном.

    Эндрю официально стал жителем графства Норфолк и будет проживать в королевском поместье Сандрингем, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    Полиция долины Темзы приступила к проверке сведений о женщине, которую, как сообщалось, привезли «по адресу в Виндзоре в 2010 году с сексуальными целями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, брат британского короля Эндрю помогал организовывать посадку частного самолета скандального финансиста Джеффри Эпштейна на военных аэродромах Британии. Имя Эндрю уже несколько лет фигурирует в скандалах, связанных с общением с Эпштейном, и в декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. В середине января Эндрю выделили временное жилье для ускорения его отъезда из Виндзора.


    5 февраля 2026, 11:10 • Новости дня
    Посол Келин заявил о рекордном падении отношений с Британией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о затяжном кризисе между Россией и Британией, возложив вину за ситуацию на Лондон.

    По его словам, российско-британские отношения переживают затяжной кризис и находятся на самой низкой точке за последние годы, передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешнее положение дел является следствием политики Британии, которая, по мнению дипломата, сознательно проводит антироссийский курс и вводит вредные для своей экономики ограничительные меры против граждан и компаний России.

    Келин отметил, что Лондон активно формирует антироссийские настроения в обществе, распространяя различные «страшилки» о России. Келин добавил, что британские власти поддерживают искусственные раздражители, такие как дела об отравлении Александра Литвиненко и Сергея, и Юлии Скрипалей, несмотря на отсутствие фактических оснований.

    На фоне обострения отношений британский МИД вызвал российского посла и сообщил об отзыве аккредитации у одного из сотрудников российского диппредставительства. Эта мера стала ответом на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве, о котором в январе сообщал ЦОС ФСБ России.

    В частности, речь идет о британском дипломате Дэвисе Гарете Самьюэле, который, по данным спецслужб, оказался незаявленным сотрудником разведки и был выслан из России. Кроме того, в декабре Британия опубликовала выводы расследования о гибели Дон Стерджес в Солсбери, сделав акцент, что она стала случайной жертвой, а в посольстве России подчеркнули, что британские власти в очередной раз пытаются возложить ответственность за происшествие на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне назвал последствия для Британии в случае кражи российских активов.

    Британия отозвала аккредитацию у одного из сотрудников российского посольства.

    Британия планирует привлекать военных для захватов танкеров.

    4 февраля 2026, 02:16 • Новости дня
    Против экс-посла Британии начато расследование из-за файлов Эпштейна

    Скотленд-Ярд начал расследование против экс-посла Британии в США Мандельсона

    Tекст: Антон Антонов

    Скотленд-Ярд ведет расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США и экс-еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона, следует из слов представителя правоохранителей Эллы Мариотт.

    Как заявила Мариотт, фигурантом дела стал 72-летний мужчина, ранее занимавший должность министра (Мандельсон занимал должность министра по делам Северной Ирландии в правительстве Тони Блэра), подозреваемый в злоупотреблении служебными полномочиями, передает ТАСС.

    Причиной нового расследования стала публикация министерством юстиции США судебных документов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, после чего полиция Лондона получила сообщения о предполагаемых злоупотреблениях, а также дополнительные сведения от правительства Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года, однако уже в сентябре он был уволен из-за новых сведений о его связях с Эпштейном. Он подозревается в том, что предоставил конфиденциальные данные Эпштейну.

    6 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Суд Нигерии обязал Британию выплатить 420 млн фунтов за расстрел в 1949 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Высший суд штата Энугу постановил, что британское правительство должно признать ответственность за события 1949 года и выплатить компенсации семьям погибших рабочих.

    Суд обязал Британию выплатить 420 млн фунтов стерлингов (570 млн долларов) семьям погибших в ходе расстрела в 1949 году бастующих шахтеров. Каждая семья должна получить по 20 млн фунтов стерлингов. Помимо этого, постановлением предусмотрена официальная публикация извинений в национальных СМИ Нигерии и Британии.

    Судебное решение вступило в силу, передает ТАСС.

    В 1949 году на шахте в долине Ива в штате Энугу произошла забастовка, во время которой британские колониальные власти приказали солдатам открыть огонь по протестующим шахтерам. В результате погиб 21 шахтер.

    До момента выплаты компенсации будет начисляться пеня в размере 10% годовых.

    Суд также призвал власти Нигерии в течение 60 дней начать переговоры с Британией для обеспечения исполнения решения и выплаты компенсаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конфедерация государств Сахеля заявила о немедленном выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд.

    Алжир начал использовать судебно-правовые механизмы против Франции для признания преступного характера политики колониализма и возврата разграбленного имущества.

    Западные страны игнорируют законные требования африканских государств о выплате репараций за ущерб и издержки, понесенные в период колониального правления.

