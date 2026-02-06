Полиция пришла с обысками к экс-послу Британии в США по делу Эпштейна

Полиция Скотленд-Ярда провла обыски у экс-посла Британии в США по делу Эпштейна

Tекст: Вера Басилая

Обыски проходили в графстве Уилтшир и районе Камден. По данным полиции, действия связаны с расследованием злоупотребления должностными полномочиями, фигурантом которого является 72-летний Мандельсон, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что он не был задержан. Уголовное расследование началось после публикаций в СМИ о том, что в 2009 году Мандельсон, занимая пост министра по делам бизнеса, переслал внутренний правительственный документ Эпштейну.

Документ был подготовлен старшим советником Ником Батлером и касался возможной продажи государственных активов Британии в период финансового кризиса.

В переписке Мандельсон отметил, что это «интересная заметка, которая была направлена премьер-министру», а Эпштейн поинтересовался, какие активы могут быть проданы. На фоне скандала Мандельсон покинул Лейбористскую партию и Палату лордов, а также был уволен с поста посла в США в сентябре 2025 года.

Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном.

СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера на фоне этого скандала могут стоить должности премьер-министру Британии Киру Стармеру.