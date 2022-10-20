Лиз Трасс выполнила задачу врагов Великобритании

Премьер-министр Лиз Трасс уходит в позорную, беспрецедентную для Великобритании отставку. Она превзошла все надежды, которые возлагали на нее враги Соединенного Королевства, поскольку ввела британскую экономику в кому. Ее преемником, скорее всего, станет ее предшественник - Борис Джонсон. В его случае тоже есть на что надеяться из России.

Лиз Трасс провела на посту премьер-министра Великобритании всего 44 дня - и это абсолютный рекорд, точнее, антирекорд, который продержался почти два века. В 1827 году премьер-министром стал Джордж Каннинг, а 119 дней спустя перестал им быть.

Общего между ними то, что оба играли роль активных противников, а лучше сказать врагов России и находящихся в союзе с ней народов (при Каннинге это «Священный союз» с пруссами и австрийцами). Разница в том, что Каннинг был выдающимся государственным деятелем, карьеру которого на пике оборвал туберкулез, а Трасс изначально предсказывали участь премьера-камикадзе, причем сбитой ею целью оказалась британская экономика.

Газета ВЗГЛЯД тоже писала об этом, но самым точным предсказателем, будем считать, оказался главный конкурент Трасс в борьбе за лидерство в Консервативной партии - Риши Сунак. Финансист, индуист, умница, - в период предвыборной борьбы он прямо говорил, что предложенное Трасс снижение налогов - это самоубийство для британской финансовой системы.

В экономике бывший канцлер казначейства - главный бухгалтер Британии разбирается лучше, чем менеджер широкого профиля Трасс. Поэтому умные люди из партийной элиты именно его и слушали, обеспечивая лидерство на протяжении пяти туров голосования. Однако в финале, где голосуют все члены партии, а не только элита, Трасс неожиданно вырвалась вперед. Пусть Сунак умный, зато она хитрая.

Популизм, наглость, имидж self-made woman, цвет кожи в конце концов - все это превратилось в козыри при приближении к народу.

Но главным условием ее победы, скорее всего, стало то самое снижение налогов. Трасс пообещала его провести именно для того, чтобы выиграть выборы, а не чтобы стране навредить.

Британские консерваторы - буржуазная партия. В ней состоит много предпринимателей, бизнесменов, просто богатых людей. То есть тех, для кого налоговая реформа представляла значительный личный интерес. Они-то и поставили на Трасс в финале, проигнорировав предупреждения всяких умников.

Слово своё, к сожалению большинства британцев, Трасс сдержала. Автор реформы - авантажный чернокожий экономист Квази Квартенг получил бывший пост Сунака, после чего резко снизил налоговую нагрузку на бизнес и тем самым обеспечил Британии с ее прохудившимся бюджетом финансовый шок.

Осознав, что именно произошло, Трасс пошла на циничных ход выживальщицы: уволила Квартенга, повесив на него всех собак. Для по сути ближайшего соратника это предательство стало шоком . Он пообещал Трасс отставку в течении двух недель и явно знал, о чем говорил.

Новый канцлер казначейства - бывший министр иностранных дел Джереми Хант отменил реформу Квартенга. Но Трасс не учла того, что вне снижения налоговой нагружки она партийному бизнесу не нужна - и вот её не стало.

Если точнее, она останется премьером до конца октября, пока нового не изберут прямо в парламенте, минуя внутрипартийный выборы. А станет им, скорее всего, Борис Джонсон, которого известие об отставке Трасс застало в Доминикане - туда он улетел на отдых, но уже пообещал вернуться к выходным.

Главное издание страны - The Times считает, что Джонсон будет бороться за пост, с которого его сняли всего полтора месяца назад. Телеканал Sky, опросивший членов партии еще на фоне скандала с Квартенгом, зафиксировал абсолютное электоральное преимущество экс-премьера. А сам он исходит из того, что не успел сделать и половины от задуманного (и это считая выход из ЕС), но обязательно нагонит свой масштабный план.

Однопартийцы вряд ли ждут от Джонсона чудес - неплохо, если сможет хотя бы прекратить бардак в рядах тори. Недавнее голосование по вопросу фрекинга - гидроразрыва пласта на севере страны, которое Трасс решила легализовать для борьбы с энергетическим кризисом, вылилось в такую свару, что главный «кнут» партии Венди Мортон, чья задача - обеспечивать солидарное голосование и порядок в зале, в сердцах подала в отставку.

Какой кабинет соорудит теперь Джонсон - вопрос открытый. Трасс в него, скорее всего, не возьмут - как козла отпущения, лишний раз доказавшего, что политические инстинкты не замена компетентности. Но и Сунака не возьмут - он спровоцировал уход Джонсона, после чего стал его врагом. И даже Ханта вряд ли возьмут - по старой памяти. А в британском правительстве не только премьером, но и министром должен быть депутат парламента.

То есть скамейка запасных у нового лидера короткая. Катастрофически короткая с учетом, что ключевые фигуры в нынешнем созыве проштрафились или переругались друг с другом.

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В таких условиях, если по совести, нужно проводить досрочные выборы, но совесть - это не про Джонсона. Если выборы провести сейчас, консерваторы проиграют их с треском: судя по опросам общественного мнения, они теперь и все вместе претендуют на антирекорд, тогда как Лейбористская партия на триумф, прежде невиданный.

Но Джонсон наверняка считает, что до декабря 2023 года - срока очередных выборов можно еще многое успеть. Действительно амбициозный человек, он не для того выводил страну из Евросоюза, начал выстраивание Британской империи 2.0 и ввязался в оголтелый по накалу страстей конфликт с Россией из-за далекой Украины, чтоб отказаться от новой возможности «порулить» хоть какое-то количество времени.

В России этот человек вызывает устойчивую неприязнь - и за дело. Но в том наборе личностей, которых предлагают сейчас тори, у него объективно нет конкурентов, не тот масштаб. А России в целом теперь без разницы - кто сидит на Даунинг-стрит. Она конфликтует не с Трасс, Джонсоном или Консервативной партией, а с Британией как таковой.

Причем административный узел нашего конфликта, несмотря на кадровую чехарду, скорее всего, сохранится. Ключевой человек в деле помощи ВСУ - министр обороны Бен Уоллес почти гарантированно останется на посту, только если сам не захочет уйти и не бросит вызов Джонсону. Как и Сунак, Пенни Мордонт и еще несколько лиц, он считается возможным кандидатом на должность премьера, но вряд ли захочет «подрезать» бывшее начальство прямо сейчас, на фоне острого кризиса в экономике и почти неизбежного поражения от лейбористов через год.

При власти лейбористов в российско-британских отношениях тоже ничего принципиально не изменится - и вряд ли будет меняться вплоть до тех пор, пока возрождающаяся Британская империя не надорвется и не потеряет интереса к иностранным делам на долгие годы.

Возможно, это случится как раз при Джонсоне - он достаточно смел и амбициозен для того, чтоб довести страну до нокаута после изматывающего для нее раунда с Трасс.

Будем надеяться, будем болеть.

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