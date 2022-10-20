Лиз Трасс выполнила задачу врагов Великобритании

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20 октября, четверг  |  Последнее обновление — 23:53  |  vz.ru
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Обама призвал обратить внимание Киева на то, где заканчивается защита и начинается нападение REUTERS/Kevin Lamarque
Бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны. Возможно, он наконец-то осознал стратегию украинцев.  Подробности...
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Россия тратит на мир больше, чем США на войну

Президент США ошибочно трактовал введение военного положения в новых регионах России Global Look Press
Президент США заявил, что военное положение в новых регионах России введено, чтобы «запугать» местное население. Госдеп и вовсе утверждает, что Россию на этих территориях не ждали. Какие цели преследуют в Вашингтоне, делая подобные заявления? И в чем заключается принципиальная разница в подходах России и США к решению задач на украинском направлении?  Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
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Как превратить военную неудачу в большую победу

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Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
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Совбез с военным положением: главное

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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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    Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?

    Лиз Трасс выполнила задачу врагов Великобритании

    Трасс сопротивлялась, как могла, но ее убрали, как убирали Джонсона. Только гораздо быстрее
    		   20 октября 2022, 23:05
    Фото: REUTERS/Henry Nicholls
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Премьер-министр Лиз Трасс уходит в позорную, беспрецедентную для Великобритании отставку. Она превзошла все надежды, которые возлагали на нее враги Соединенного Королевства, поскольку ввела британскую экономику в кому. Ее преемником, скорее всего, станет ее предшественник - Борис Джонсон. В его случае тоже есть на что надеяться из России.

    Лиз Трасс провела на посту премьер-министра Великобритании всего 44 дня - и это абсолютный рекорд, точнее, антирекорд, который продержался почти два века. В 1827 году премьер-министром стал Джордж Каннинг, а 119 дней спустя перестал им быть.

    Общего между ними то, что оба играли роль активных противников, а лучше сказать врагов России и находящихся в союзе с ней народов (при Каннинге это «Священный союз» с пруссами и австрийцами). Разница в том, что Каннинг был выдающимся государственным деятелем, карьеру которого на пике оборвал туберкулез, а Трасс изначально предсказывали участь премьера-камикадзе, причем сбитой ею целью оказалась британская экономика.

    Газета ВЗГЛЯД тоже писала об этом, но самым точным предсказателем, будем считать, оказался главный конкурент Трасс в борьбе за лидерство в Консервативной партии - Риши Сунак. Финансист, индуист, умница, - в период предвыборной борьбы он прямо говорил, что предложенное Трасс снижение налогов - это самоубийство для британской финансовой системы.

    В экономике бывший канцлер казначейства - главный бухгалтер Британии разбирается лучше, чем менеджер широкого профиля Трасс. Поэтому умные люди из партийной элиты именно его и слушали, обеспечивая лидерство на протяжении пяти туров голосования. Однако в финале, где голосуют все члены партии, а не только элита, Трасс неожиданно вырвалась вперед. Пусть Сунак умный, зато она хитрая.

    Популизм, наглость, имидж self-made woman, цвет кожи в конце концов - все это превратилось в козыри при приближении к народу.

    Но главным условием ее победы, скорее всего, стало то самое снижение налогов. Трасс пообещала его провести именно для того, чтобы выиграть выборы, а не чтобы стране навредить.

    Британские консерваторы - буржуазная партия. В ней состоит много предпринимателей, бизнесменов, просто богатых людей. То есть тех, для кого налоговая реформа представляла значительный личный интерес. Они-то и поставили на Трасс в финале, проигнорировав предупреждения всяких умников.

    Слово своё, к сожалению большинства британцев, Трасс сдержала. Автор реформы - авантажный чернокожий экономист Квази Квартенг получил бывший пост Сунака, после чего резко снизил налоговую нагрузку на бизнес и тем самым обеспечил Британии с ее прохудившимся бюджетом финансовый шок.

    Осознав, что именно произошло, Трасс пошла на циничных ход выживальщицы: уволила Квартенга, повесив на него всех собак. Для по сути ближайшего соратника это предательство стало шоком. Он пообещал Трасс отставку в течении двух недель и явно знал, о чем говорил. 

    Новый канцлер казначейства - бывший министр иностранных дел Джереми Хант отменил реформу Квартенга. Но Трасс не учла того, что вне снижения налоговой нагружки она партийному бизнесу не нужна - и вот её не стало.

    Если точнее, она останется премьером до конца октября, пока нового не изберут прямо в парламенте, минуя внутрипартийный выборы. А станет им, скорее всего, Борис Джонсон, которого известие об отставке Трасс застало в Доминикане - туда он улетел на отдых, но уже пообещал вернуться к выходным.

    Главное издание страны - The Times считает, что Джонсон будет бороться за пост, с которого его сняли всего полтора месяца назад. Телеканал Sky, опросивший членов партии еще на фоне скандала с Квартенгом, зафиксировал абсолютное электоральное преимущество экс-премьера. А сам он исходит из того, что не успел сделать и половины от задуманного (и это считая выход из ЕС), но обязательно нагонит свой масштабный план.

    Однопартийцы вряд ли ждут от Джонсона чудес - неплохо, если сможет хотя бы прекратить бардак в рядах тори. Недавнее голосование по вопросу фрекинга - гидроразрыва пласта на севере страны, которое Трасс решила легализовать для борьбы с энергетическим кризисом, вылилось в такую свару, что главный «кнут» партии Венди Мортон, чья задача - обеспечивать солидарное голосование и порядок в зале, в сердцах подала в отставку.

    Какой кабинет соорудит теперь Джонсон - вопрос открытый. Трасс в него, скорее всего, не возьмут - как козла отпущения, лишний раз доказавшего, что политические инстинкты не замена компетентности. Но и Сунака не возьмут - он спровоцировал уход Джонсона, после чего стал его врагом. И даже Ханта вряд ли возьмут - по старой памяти. А в британском правительстве не только премьером, но и министром должен быть депутат парламента.

    То есть скамейка запасных у нового лидера короткая. Катастрофически короткая с учетом, что ключевые фигуры в нынешнем созыве проштрафились или переругались друг с другом.

    В таких условиях, если по совести, нужно проводить досрочные выборы, но совесть - это не про Джонсона. Если выборы провести сейчас, консерваторы проиграют их с треском: судя по опросам общественного мнения, они теперь и все вместе претендуют на антирекорд, тогда как Лейбористская партия на триумф, прежде невиданный.

    Но Джонсон наверняка считает, что до декабря 2023 года - срока очередных выборов можно еще многое успеть. Действительно амбициозный человек, он не для того выводил страну из Евросоюза, начал выстраивание Британской империи 2.0 и ввязался в оголтелый по накалу страстей конфликт с Россией из-за далекой Украины, чтоб отказаться от новой возможности «порулить» хоть какое-то количество времени.

    В России этот человек вызывает устойчивую неприязнь - и за дело. Но в том наборе личностей, которых предлагают сейчас тори, у него объективно нет конкурентов, не тот масштаб. А России в целом теперь без разницы - кто сидит на Даунинг-стрит. Она конфликтует не с Трасс, Джонсоном или Консервативной партией, а с Британией как таковой.

    Причем административный узел нашего конфликта, несмотря на кадровую чехарду, скорее всего, сохранится. Ключевой человек в деле помощи ВСУ - министр обороны Бен Уоллес почти гарантированно останется на посту, только если сам не захочет уйти и не бросит вызов Джонсону. Как и Сунак, Пенни Мордонт и еще несколько лиц, он считается возможным кандидатом на должность премьера, но вряд ли захочет «подрезать» бывшее начальство прямо сейчас, на фоне острого кризиса в экономике и почти неизбежного поражения от лейбористов через год.

    При власти лейбористов в российско-британских отношениях тоже ничего принципиально не изменится - и вряд ли будет меняться вплоть до тех пор, пока возрождающаяся Британская империя не надорвется и не потеряет интереса к иностранным делам на долгие годы.

    Возможно, это случится как раз при Джонсоне - он достаточно смел и амбициозен для того, чтоб довести страну до нокаута после изматывающего для нее раунда с Трасс.

    Будем надеяться, будем болеть.

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