Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.5 комментариев
Цены на нефть слабо выросли
Мировые цены на нефть слабо выросли, достигнув устойчивых уровней
Мировые цены на нефть во вторник умеренно растут в отсутствие поводов для резких движений в краткосрочной перспективе.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 росла на 0,15%, до 71,93 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,03%, до 68,12 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне нефтяные цены колебались значительно активнее. Днем они росли, а вечером снизились более чем на 1%. Во вторник котировки должны обрести устойчивость, отмечают аналитики.
«Несмотря на то что цены продолжат колебаться, мы достигли справедливой стоимости, и она выглядит устойчивой в краткосрочной перспективе», – цитирует Bloomberg руководителя отдела исследований Pepperstone Криса Уэстона.