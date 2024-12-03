Мировые цены на нефть слабо выросли, достигнув устойчивых уровней

Tекст: Мария Иванова

Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 росла на 0,15%, до 71,93 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,03%, до 68,12 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне нефтяные цены колебались значительно активнее. Днем они росли, а вечером снизились более чем на 1%. Во вторник котировки должны обрести устойчивость, отмечают аналитики.

«Несмотря на то что цены продолжат колебаться, мы достигли справедливой стоимости, и она выглядит устойчивой в краткосрочной перспективе», – цитирует Bloomberg руководителя отдела исследований Pepperstone Криса Уэстона.