Сийярто: Киев отказался от встречи по запуску нефтепровода «Дружба»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения ситуации, однако украинская сторона в последний момент отказалась от участия, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

Посол России в Словакии Сергей Андреев считает, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести работы по восстановлению «Дружбы» максимально быстро. ЕК сообщала о возможном финансировании ремонта трубопровода «Дружба».