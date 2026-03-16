Киев отказался от встречи по запуску нефтепровода «Дружба»
Сийярто: Киев отказался от встречи по запуску нефтепровода «Дружба»
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
По его словам, Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения ситуации, однако украинская сторона в последний момент отказалась от участия, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».
Посол России в Словакии Сергей Андреев считает, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести работы по восстановлению «Дружбы» максимально быстро. ЕК сообщала о возможном финансировании ремонта трубопровода «Дружба».