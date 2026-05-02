Tекст: Антон Антонов

Штурмовики «Севера» продолжают наступление вглубь Сумской области Украины, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Мануховки, Соляники, Пушкаревки, Иволжанского, Краснополья, Дружбы, Великой Березки, Васильевского и Шостки. В Шосткинском районе существенных изменений не зафиксировано, однако подразделения «Северян» продолжают зачищать приграничные лесные массивы.

«В Сумском районе штурмовые подразделения группировки войск «Север» продвинулись на 25 участках. Стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Краснопольском районе войска «Севера» зачищают леса вблизи ранее освобожденных сел Таратутино и Новодмитровка. За день «Северяне» продвинулись на трех участках до 500 м.

На Харьковском направлении расширяется полоса безопасности. Войска России нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в районах Избицкого, Колодезного, Веселого, Украинки, Гранова, Турово, Шестеровки и Нестеровки.

В районе Казачьей Лопани подразделения РХБЗ «Севера» ударом ТОС уничтожили украинских военных, включая операторов БПЛА, атаковавших Белгородскую область. На Липцовском направлении ВСУ не проявляли активности, российские артиллерия и БПЛА наносили удары по вскрытым украинским позициям.

Бои продолжаются в лесах Волчанского района и около Охримовки, где российские штурмовики продвинулись на четырех участках до 550 м. На Великобурлукском направлении продвижение «Северян» в лесах составило до 200 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» установила контроль над Покаляным в Харьковской области. ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном.

ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

