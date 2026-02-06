Пленный Дмитров заявил о сдаче бойцов ВСУ на Украине из-за жажды

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, солдаты ВСУ на красноармейском направлении сдались в плен из-за сильного обезвоживания, передает РИА «Новости». Дмитров добавил, что группа находилась на ферме две недели, за это время командование лишь однажды прислало провизию – с помощью промышленного дрона «Баба яга», но воды в посылке не было.

В посылке оказались только сублимированные продукты, которые невозможно употреблять без воды. По словам Дмитрова, «мы уже когда пришли в домик, у нас уже ничего не было, ни воды, ничего, ни еды, вообще ничего не было, четыре-пять дней… На утро мой подчиненный Миня пошел снега набрать, чтобы хотя бы растопить как-то, хоть чуть-чуть водички попить горячей».

Дмитров отметил, что после этой попытки его подчиненный услышал русские голоса, и тогда командир группы решил сдаться, поскольку оставаться без еды и воды было невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о распространенном пьянстве и вымогательстве денег среди командиров украинской армии.

Офицер ВСУ подтвердил, что пьянство в рядах украинских военных является обычным явлением.

Украинские солдаты не смогли пересечь границу с Польшей из-за сильного алкогольного опьянения.