Маск предупредил о риске тотального доминирования Китая над США
Соединенные Штаты потеряют технологическое лидерство над Китаем без внедрения прорывных инноваций в сферах искусственного интеллекта и электрокаров, заявил американский миллиардер Илон Маск.
Без развития таких технологий Вашингтон уступит первенство Пекину, сказал Маск, передает РИА «Новости».
Бизнесмен обратил внимание на успехи КНР в энергетическом секторе. По его оценкам, китайская промышленность в текущем году выработает в три раза больше электроэнергии, чем американская, что служит ключевым индикатором экономической мощи государства.
Особую тревогу у предпринимателя вызывает ситуация с редкоземельными элементами. Маск подчеркнул, что Вашингтон критически зависит от Пекина в вопросе их переработки, хотя само сырье добывается на американской территории.
Материалы отправляют через океан для обработки, а затем возвращают обратно в виде готовых компонентов для магнитов и двигателей. Такая логистическая цепочка, по мнению миллиардера, демонстрирует глобальную уязвимость США в критически важных отраслях.
Ранее Маск сообщал, что Tesla перестает производить автомобили моделей S и X, чтобы переоборудовать заводские линии для производства роботов Optimus.