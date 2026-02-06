Поезда на МЦД-2 выбились из графика из-за сломанной электрички

«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

Tекст: Елизавета Шишкова

Объем государственного финансирования науки в России ежегодно увеличивается на 150-200 млрд рублей, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в подкасте «пЕРеговорка», передает Lenta.ru.

По его словам, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос в два раза.

Мажуга подчеркнул, что основная часть средств направляется через государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». На 2026 год объем финансирования этой программы составляет около 1,6 трлн рублей.

Депутат также отметил важность создания современной материально-технической базы и достойных условий для научной деятельности. Он добавил, что сегодня доля частных инвестиций в науку составляет примерно 30%, и для дальнейшего развития необходимо активнее привлекать бизнес к вложениям в исследования и разработки.