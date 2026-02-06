Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.10 комментариев
Поезда на МЦД-2 выбились из графика из-за сломанной электрички
Утренний график движения поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) нарушился из-за вынужденной остановки состава на перегоне Павшино – Тушино, сообщила Московская железная дорога (МЖД).
Пригородные составы следуют с опозданием из-за технической остановки электрички. Инцидент произошел на участке между станциями Павшино и Тушино, указали в МЖД, передает РИА «Новости».
Происшествие потребовало временного изменения схемы движения, было организовано реверсивное движение по одному пути.
В 6.30 мск движение восстановили по двум путям.
Ранее в феврале морозы привели к техническим неполадкам в работе пригородных поездов Подмосковья, из-за чего произошли задержки.