Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым
В Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России – на церемонии собрались люди более чем из 160 народов и 89 регионов. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.
Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, сообщает ТАСС. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где также проходит просветительский марафон «Россия – семья семей», организованный Российским обществом «Знание».
В ходе марафона основное внимание уделяется общности истории, культуры и ценностей народов страны, единству и преемственности традиций. Особое место занимает обсуждение современных примеров сплочения народов в служении Отечеству.
На площадке собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 народов России, а также школьники, студенты и иностранные гости. Благодаря телемосту к церемонии смогли присоединиться участники из 89 регионов страны.
