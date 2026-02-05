Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым

  • Новость часаРоссия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киевский режим убивает своих основателей
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Американист объяснил молчание Вашингтона по ДСНВ
    Эксперт назвал достоинства электромотоцикла Aurus Merlon
    Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    Эстония разрешила судну Baltic Spirit с россиянами покинуть порт
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Директор МАГАТЭ назвал заливку бетона на АЭС «Пакш-2» историческим событием
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 комментариев
    5 февраля 2026, 15:35 • Новости дня

    Путин на марафоне «Россия – семья семей» объявил Год единства народов России открытым

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре «Россия» стартовал Год единства народов России – на церемонии собрались люди более чем из 160 народов и 89 регионов. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии открытия.

    Путин принял участие в церемонии открытия Года единства народов России, сообщает ТАСС. Мероприятие состоялось в Национальном центре «Россия», где также проходит просветительский марафон «Россия – семья семей», организованный Российским обществом «Знание».

    В ходе марафона основное внимание уделяется общности истории, культуры и ценностей народов страны, единству и преемственности традиций. Особое место занимает обсуждение современных примеров сплочения народов в служении Отечеству.

    На площадке собрались более 4 тыс. участников, представляющих свыше 160 народов России, а также школьники, студенты и иностранные гости. Благодаря телемосту к церемонии смогли присоединиться участники из 89 регионов страны.

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    4 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Песков объяснил уход Иванова с должности спецпредставителя президента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сергей Иванов решил по собственному желанию оставить пост спецпредставителя президента России по вопросам экологии, сообщил пресс-секретарь главы государства.

    Сергей Иванов по собственному желанию покидает пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил ТАСС, что Иванов сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

    «Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», – сказал Песков.

    Ранее Иванов занимал различные посты в администрации президента, а также работал министром обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Также глава государства утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора и освободил их от прежних постов.

    Комментарии (8)
    4 февраля 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по экологии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности, экологии и транспорту.

    Указ президента России Владимира Путина об освобождении Сергея Иванова от должности специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта был опубликован на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    В документе говорится: «Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта».

    Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета и высшие курсы КГБ СССР. Он начал карьеру в КГБ, после чего занимал руководящие должности в Службе внешней разведки и Федеральной службе безопасности. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. В последующие года был назначен секретарем Совета Безопасности, министром обороны (2001-2007). В период с 2008 по 2011 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.

    С 2011 по 2016 год Иванов возглавлял администрацию президента, а с августа 2016 года занимал пост специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Комментарии (26)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    Комментарии (20)
    5 февраля 2026, 08:52 • Новости дня
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней, сообщил французский источник.

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на французский источник.

    «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», – отметил собеседник ТАСС. Он добавил, что Макрон нацелен на конкретный результат переговоров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона работой на публику.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий пока не приходится.

    Комментарии (25)
    3 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    Макрон сообщил о начале консультаций по возможности переговоров с Москвой
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции рассказал о проведении рабочих консультаций, направленных на организацию его возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что в его стране проходят технические обсуждения, связанные с подготовкой его возможных контактов с российским президентом, передает ТАСС. Он отметил: «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это».

    Ранее Макрон не исключал возможность диалога с руководством России по вопросам, касающимся ситуации в Европе. В официальных источниках не уточняются сроки или формат будущих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу французских властей по налаживанию диалога между Москвой и Европой.

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал хамство и наплевательское отношение президента Франции Эммануэля Макрона к России. Лавров также назвал заявления Макрона о готовности связаться с президентом России Владимиром Путиным работой на публику.

    А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во вторник заявила, что сейчас телефонный разговор между европейскими лидерами и Владимиром Путиным был бы ошибочным знаком.


    Комментарии (4)
    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    Комментарии (3)
    3 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года
    Путин сообщил о сокращении инфляции до 5,6% в конце 2025 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Показатель инфляции в России по итогам 2025 года снизился до 5,6%, что почти вдвое меньше уровня предыдущего года, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Показатель инфляции в России к концу 2025 года снизился до 5,6%, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о том, что замедление темпов роста экономики России было ожидаемым процессом.


    Комментарии (15)
    3 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года

    Путин: Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорилась из-за налоговых изменений

    Путин объяснил ускорение инфляции в начале 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рассказал, что инфляция в начале 2026 года немного ускорилась из-за перенастройки налоговой системы.

    По его словам, на 26 января инфляция составила 6,4% в годовом выражении, что, по мнению главы государства, связано с изменениями налоговой политики, включая повышение налога на добавленную стоимость, передает ТАСС.

    «В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», – сказал он.

    Глава государства выразил уверенность, что влияние внесенных изменений на уровень цен будет краткосрочным.

    В конце декабря в Центробанке спрогнозировали уменьшение инфляции до 4–5% к концу 2026 года при плавном снижении ключевой ставки и росте экономики.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю

    Путин отметил взаимовыгодное энергетическое партнерство России и Китая

    Путин заявил о лидерстве России в поставках энергоресурсов Китаю
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет уверенное первое место среди поставщиков энергоресурсов в Китай, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

    Россия стабильно удерживает лидерство по экспорту энергоресурсов в Китай, передает ТАСС. Об этом рассказал президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Россия – лидер по поставкам в КНР энергоресурсов, наше партнерство в энергетике имеет взаимовыгодный и подлинно стратегический характер», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин ведут активный диалог в сфере мирного атома, а также реализуют совместные высокотехнологичные проекты, затрагивающие промышленность и космические исследования.

    Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и поздравил его с наступающим Праздником весны.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения между Россией и Китаем выходят на новый этап, и назвал Путина дорогим другом.

    Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым.

    Комментарии (8)
    3 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили по телефону вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

    Пресс-служба Кремля сообщила, что ключевой темой разговора стала стабильность глобального энергетического рынка и взаимодействие в рамках формата «ОПЕК+», передает ТАСС.

    По информации российской стороны, собеседники уделили внимание ходу совместной работы в механизме «ОПЕК плюс», который направлен на поддержание баланса мирового рынка энергоресурсов. «Обсуждены также ход совместной работы в формате «ОПЕК плюс» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка», – сообщили в Кремле.

    В ходе беседы также были затронуты актуальные международные и региональные вопросы. Кремль подчеркнул, что личные контакты между лидерами двух стран будут продолжены.

    В прошлом году Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    Комментарии (2)
    3 февраля 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России

    Путин: Замедление роста ВВП было не просто ожидаемым, оно было рукотворным

    Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ожидала замедления темпов роста экономики, и этот процесс был во многом спланирован во имя борьбы с инфляцией, заявил президент РФ Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.

    «В 2023–2024 годах [было] 4,1–4,3% роста. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным. Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что итоги 2025 года показали более скромный рост – всего 1% по сравнению с предыдущими периодами. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – заявил Путин.

    Ранее Путин сообщил, что рост экономики России за три года составил 9,7%.

    Комментарии (2)
    2 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о важности комплексного подхода для развития химической промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность совместной работы бизнеса, государства, региональных властей и научного сообщества для стратегического развития химической отрасли.

    Он отметил, что для устойчивого роста промышленности необходим комплексный подход, который позволит эффективно решать задачи на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «Чтобы обеспечить стратегическое развитие химической промышленности, причем на годы вперед это нужно сделать, очевидно, необходим комплексный подход. Нужна координация усилий бизнеса, государства, регионов и, конечно, наших научных центров», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития химической промышленности.

    Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин назначил Бажутова и Табельского заместителями генпрокурора России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин утвердил Сергея Бажутова и Сергея Табельского на должности заместителей генерального прокурора, освободив их от прежних постов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Сергей Бажутов, ранее возглавлявший главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры, и прокурор Кубани Сергей Табельский были назначены заместителями генерального прокурора России, передает РИА «Новости».

    В тексте указа говорится: «Назначить: Бажутова Сергея Александровича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности; Табельского Сергея Владимировича – заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах страны.

    Путин поручил прекратить применение наручников к женщинам и детям.

    Генпрокуратура подтвердила новое назначение Натальи Поклонской.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал создать грандиозный план развития отношений с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай и Россия должны совместно разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Глава КНР подчеркнул значимость момента, отметив: «В этот символический день с удовольствием проведу с вами углубленный разговор по совместной разработке нового грандиозного плана развития двусторонних отношений», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин сообщил, что в отношениях России и Китая любое время года – это весна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин начали совместную видеоконференцию.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин заявил о крепкой ресурсной базе химической отрасли России

    Путин: У России хорошая ресурсная база для развития химической промышленности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного развития химической промышленности, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что страна располагает мощной ресурсно-сырьевой базой, которая позволяет запускать современные производства, передает РИА «Новости».

    «Наша задача – чтобы химическая промышленность России уверенно развивалась, чтобы на нашей мощной ресурсно-сырьевой базе появлялись успешно работающие современные производства... Ресурсов у нас достаточно, как известно. Сырьевая база хорошая. Нужно, чтобы все это у нас работало», – отметил глава государства на совещании по вопросам развития отрасли.

    Ранее Путин призвал к координации для развития химической промышленности.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по химической промышленности.

    Комментарии (0)
    Главное
    Киевская ТЭЦ-4 полностью разрушена
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink
    Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию возле аэропорта Эр-Рияда
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    Верховный муфтий России призвал избегать показного намаза на публике
    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Киевский режим убивает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Как встать на биржу труда в 2026 году: список документов и порядок регистрации

      Потерявшие работу имеют право на государственное пособие – но чтобы его получить, необходимо соответствующим образом зарегистрироваться. Где и каким образом это сделать, каков размер пособия по безработице в 2026 году, при каких условиях выплаты могут быть прекращены и какие еще есть меры поддержки для безработных?

    • Лунный посевной календарь на февраль 2026: благоприятные дни, когда сажать рассаду

      Февраль – старт активного сезона для садоводов и огородников. В это время на подоконниках закладывается основа будущего урожая: высевается рассада теплолюбивых культур, зелени и цветов. Многие для планирования этих важных работ используют лунный посевной календарь. Это многовековой метод, который помогает соотнести агротехнические мероприятия с естественными циклами природы – фазами Луны и ее прохождением через знаки Зодиака. Считается, что такой подход позволяет оптимизировать энергию роста растений, делая рассаду более крепкой и устойчивой.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации