Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
Кремль анонсировал выступление Путина на открытии Года единства народов России
Песков анонсировал выступление Путина на открытии Года единства народов России
Президент Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном старту Года единства народов России, а также вручит премии молодым ученым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин сегодня посетит крупное мероприятие по случаю открытия Года единства народов России и выступит там с речью.
«Сегодня будет мероприятие большое по случаю открытия Года единства народов России, – рассказал Песков. – И президент тоже посетит это мероприятие и выступит там», передает ТАСС.
Песков подчеркнул значимость многонациональности для страны, заявив: «Многонациональность России – это один из столпов существования нашего государства».
В рамках мероприятия Путин также вручит премии молодым ученым, говорится в анонсе официального графика президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова объявила об официальном старте Года единства народов России на марафоне «Россия – семья семей» общества «Знание» в Национальном центре «Россия».
Указ Владимира Путина установил проведение Года единства народов России в этом году.
Год единства народов России напоминает, что многие недруги считают межнациональные отношения уязвимостью страны, но для самой России это источник силы.