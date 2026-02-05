Кремль анонсировал выступление Путина на открытии Года единства народов России

Песков анонсировал выступление Путина на открытии Года единства народов России

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Путин сегодня посетит крупное мероприятие по случаю открытия Года единства народов России и выступит там с речью.

«Сегодня будет мероприятие большое по случаю открытия Года единства народов России, – рассказал Песков. – И президент тоже посетит это мероприятие и выступит там», передает ТАСС.

Песков подчеркнул значимость многонациональности для страны, заявив: «Многонациональность России – это один из столпов существования нашего государства».

В рамках мероприятия Путин также вручит премии молодым ученым, говорится в анонсе официального графика президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова объявила об официальном старте Года единства народов России на марафоне «Россия – семья семей» общества «Знание» в Национальном центре «Россия».

Указ Владимира Путина установил проведение Года единства народов России в этом году.

Год единства народов России напоминает, что многие недруги считают межнациональные отношения уязвимостью страны, но для самой России это источник силы.