Лавров заявил о невозможности совмещения членства в ЕАЭС и ЕС для Армении
Членство в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Европейскому союзу, но решение остается за Арменией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном заявил, что Россия уважает выбор Армении по поводу интеграционных процессов, передает ТАСС.
По словам Лаврова, членство в Евразийском экономическом союзе не может быть совместимо с принципами, лежащими в основе присоединения к Европейскому союзу. Министр отметил, что Россия не руководствуется идеологическими мотивами, а исходит из реальных обстоятельств.
Глава МИД России подчеркнул, что Европейский союз постоянно ставит страны постсоветского пространства перед выбором между ЕС и другими интеграционными объединениями.
«Что касается коллег из Евросоюза, они постоянно ставят соответствующую страну перед выбором: «Или с нами, или с ними». Это их логика, которая лет 20 уже с лишним применяется на постсоветском пространстве», – заявил Лавров.
Он выразил надежду, что в Армении понимают, к каким последствиям может привести подобный подход. Министр также отметил, что в нынешних условиях, когда европейские страны и члены НАТО объявили России войну для стратегического поражения, важно не допускать разжигания вражды между народами.
Лавров добавил, что Россия остается для Армении основным торгово-экономическим партнером и намерена наращивать это сотрудничество. Министр напомнил, что с 2015 года объем валового внутреннего продукта Армении увеличился с 10,5 млрд до 26 млрд долларов, что свидетельствует о положительной динамике экономических связей между двумя странами.
Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз, хотя ЕС не предлагал республике членство.
Также Лавров заявил, что товарооборот с Арменией вырос до рекордных 14 млрд долларов.