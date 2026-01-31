Подача электричества жителям Мурманска и Североморска возобновлена

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.8 комментариев
«Россети» восстановили подачу электричества жителям Мурманска и Североморска
В Мурманске и ЗАТО Североморск полностью восстановлено электроснабжение после отключения, вызванного повреждением грозотроса на линии электропередачи, сообщили «Россети».
Специалисты «Россети Северо-Запад» оперативно выявили и устранили причину технологического нарушения, возникшего 31 января из-за сильного ветра и обледенения при температуре ниже минус 31 градуса Цельсия. Повреждение грозотроса на линии электропередачи стало причиной отключения, однако конструкции опор ЛЭП не пострадали, передает РИА «Новости».
По данным компании, отключение затронуло менее 20% жителей Мурманска и ЗАТО Североморск. После поступления сигнала специалисты незамедлительно провели первичные переключения. Котельные и часть жилых домов быстро перевели на резервные схемы электроснабжения.
В «Россетях» отметили, что сейчас подача мощности полностью восстановлена, а смежные компании продолжают подключать всех потребителей региона. Энергетики ведут круглосуточные работы по установке постоянных металлических опор для возвращения к штатным схемам электроснабжения после предыдущих аварий.
Ранее, 23 января, часть потребителей Мурманска и Североморска также оставалась без света из-за повреждения пяти опор ЛЭП. Тогда города удалось подключить только по временной схеме, а вся неделя ушла на установку временных и постоянных опор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.
В субботу в Мурманской области произошло отключение электроснабжения на участке линии электропередачи с временными опорами.
Котельные в Мурманске и Североморске подключили к резервным схемам для обеспечения теплом социальных объектов.