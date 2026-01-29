Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет
Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.
Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.
Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».
По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.