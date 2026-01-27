Беда в том, что неозычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность, означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.2 комментария
В Шереметьево ограничили прием рейсов из-за снегопада
Сильная метель вынудила закрыть прием воздушных судов в Шереметьево, сообщили в воздушной гавани, саму Москву сковали серьезные дорожные заторы.
Воздушная гавань перестала принимать самолеты с 09.00 до 12.00 мск из-за сложных метеоусловий, передает ТАСС со ссылкой на сам аэропорт.
Авиаперевозчики вынуждены оперативно корректировать расписание рейсов.
Ситуация на дорогах осложнилась до восьми баллов, движение затруднено на центральных улицах, набережных и вылетных магистралях. В ЦОДД уточнили, что заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе, Третьем транспортном кольце и МКАД. Причиной транспортного коллапса стал непрекращающийся снегопад, накрывший столичный регион.
Ранее сообщалось, что в столице с 27 по 29 января ожидается сильный и продолжительный снегопад с выпадением до 15 см снега. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого.