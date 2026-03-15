У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.3 комментария
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек
Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная госавтоинспекция.
Столичная госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».
Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, и движение по маршруту №6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, и трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.
Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.