  Следователи НАБУ завершили обыски в доме Ермака
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    12 мая 2026, 09:26 • Новости дня

    Инфляция в Германии обновила рекорд начала года

    Темпы роста потребительских цен в Германии ускорились до рекордных значений

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам апреля инфляция в ФРГ ускорилась до 2,9%, вернувшись к максимальным показателям января этого года.

    Окончательная оценка Федерального статистического бюро страны (Destatis) показала ускорение годовой инфляции до 2,9%, передает РИА «Новости». Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 2,7%.

    Текущее значение полностью совпало с предварительными расчетами ведущих экономических аналитиков. Апрельские показатели стали самыми высокими с января текущего года, когда рост потребительских цен в государстве также составлял 2,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте рост потребительских цен в ФРГ ускорился до 2,7%.

    Русскоязычные жители страны массово пожаловались на резкое подорожание продуктов питания.

    Между тем Международный валютный фонд ожидает дальнейшего усиления инфляции на фоне ближневосточного конфликта.

    10 мая 2026, 17:33 • Новости дня
    В Германии после предложения Путина нашли замену Шредеру в роли переговорщика

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая коалиция Германии обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль главного посредника в возможных переговорах между Евросоюзом и Россией, пишет Der Spiegel.

    Представители немецкого правительства рассматривают президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве возможного посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, передает ТАСС.

    Журнал Der Spiegel со ссылкой на свои источники отмечает, что в правящих кругах ФРГ категорически не доверяют бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Именно его кандидатуру ранее выдвигал российский лидер Владимир Путин.

    При этом немецкое издание считает, что совместная работа двух политиков имеет определенные перспективы. «Дуэт Шредер – Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом», – подчеркивают авторы публикации.

    Сам факт поиска посредников для диалога демонстрирует сильное напряжение вокруг украинского кризиса и стремление Берлина ускорить его разрешение, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как отмечают СМИ, в правительстве Германии отклонило данное предложение российского лидера. Внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен поддержала идею посредничества экс-канцлера.

    10 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Рар объяснил нежелание Германии сделать Шредера переговорщиком с Россией
    Tекст: Олег Исайченко

    Герхард Шредер в роли переговорщика мог бы восстановить статус Германии, как моста между Россией и Европой. Но для канцлера Фридриха Мерца поддержка Украины превыше всего, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Берлине выступили против назначения экс-канцлера Шредера европейским посредником в контактах с Москвой по Украине.

    «Если бы немецкие правящие элиты хотели мирного решения украинского конфликта, они бы сделали Герхарда Шредера переговорщиком. Он бы смог восстановить статус ФРГ, как моста между Россией и Западом», – считает германский политолог Александр Рар.

    Однако нынешние власти не хотят этого. «Сегодня Германия выбирает для себя исключительно проукраинскую позицию. Поддержка Киева превыше всего для Фридриха Мерца», – объясняет он.

    И так как решение о назначении кандидатуры переговорщика может принять только канцлер, а он не желает дипломатических переговоров с Москвой, все пока останется на своих местах

    «На этом фоне в ЕС может начаться настоящая драка. Одни будут предлагать кандидатуры ястребов, а другие – более сговорчивых политиков», – полагает эксперт. Впрочем, делает он оговорку, если в Киеве согласятся на кандидатуру Шредера, ситуация может измениться.

    В воскресенье стало известно, что в правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости». Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине». При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Напомним, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    10 мая 2026, 11:22 • Видео
    Третья война России и Германии: быть или не быть?

    На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    10 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    В Германии отвергли предложенную Путиным кандидатуру переговорщика

    Tекст: Мария Иванова

    В Берлине выступили против назначения экс-канцлера Герхарда Шредера европейским посредником в контактах с Россией по Украине, несмотря на предложение президента Владимира Путина.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в диалоге с Москвой, передает РИА «Новости».

    Немецкое агентство DPA со ссылкой на правительственные источники сообщает: «Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер Герхард Шредер выступил посредником на Украине».

    При этом официальных заявлений от властей ФРГ пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин накануне назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом российский лидер обозначил отсутствие оскорблений в адрес Москвы главным требованием к европейскому переговорщику.

    Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил о готовности Брюсселя к переговорам с Россией при наступлении подходящего момента.

    9 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично обратился на русском языке с просьбой о прощении за преступления фашизма.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в День Победы выступил с видеообращением на русском языке, в котором попросил прощения за фашизм и войну, отметив важность 9 Мая для Германии, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул: «Я прошу прощения за фашизм и войну. Для нас, немцев, это не день капитуляции, а день освобождения от фашизма». Он отметил, что проиграли именно те, кто сегодня не отмечает годовщину Победы, и выразил благодарность Советскому Союзу и России.

    «Спасибо Советскому Союзу, спасибо России», – заключил Нимайер.

    Ранее Нимайер также попросил прощения за блокаду Ленинграда, выступая на форуме в Петербурге. Он сообщил о получении временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Кроме того, Нимайер отмечал кризис в экономике Германии и необходимость сотрудничества с Россией для выхода из сложной ситуации.

    10 мая 2026, 20:03 • Новости дня
    Посол России в Германии заявил об отсутствии гарантий для будущего Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не демонстрируют готовности к мирному диалогу, что в случае эскалации конфликта ставит под удар безопасность всего континента, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Россия не стремится к вооруженному конфликту с западными странами, передает РИА «Новости». «Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками, то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев на берлинской дискуссионной площадке.

    Дипломат отметил, что европейские государства не проявляют интереса к урегулированию ситуации на Украине. При этом, по его словам, готовность к диалогу демонстрируют Соединенные Штаты Америки. С приходом администрации Дональда Трампа Вашингтон начал активно включаться в процесс поиска мирного решения.

    Нечаев добавил, что Москва особенно обеспокоена разговорами о европейском ядерном щите. Он также подчеркнул наличие общих интересов у России и США в сфере экономики и освоения космоса. Ранее в МИД России отмечали, что Британия не оставляет шансов на завершение конфликта путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев осудил высказывания западных политиков о подготовке к войне.

    Президент Владимир Путин выразил надежду на восстановление конструктивного диалога с европейскими государствами.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил об опасности милитаризации современной ФРГ.

    11 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Германия и Украина договорились о совместном выпуске дальнобойных беспилотников
    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Украина договорились о запуске совместного производства беспилотных летательных аппаратов различной дальности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев объявил о переходе к новому этапу военного партнерства, ключевым направлением которого станет разработка и выпуск дронов как для тактических задач, так и для ударов на большие расстояния, передает «Московский комсомолец».

    «Берлин продолжит поддержку украинского оборонного сектора и активизирует сотрудничество в сфере беспилотных технологий», – заявил Писториус. Министр уточнил, что речь идет о дронах с дальностью менее 100 км, а также о тяжелых беспилотниках, способных поражать цели на расстоянии до 1500 км.

    Писториус подчеркнул, что дальнейшее развитие беспилотных систем особенно важно для «сдерживания атак на военную инфраструктуру». Германия намерена не только поставлять технологии, но и использовать боевой опыт с Украины: ФРГ собирается присоединиться к платформе Brave1 для тестирования новых видов вооружения в условиях конфликта.

    В апреле Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Ранее Эстония и Украина договорились о производстве дронов.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    10 мая 2026, 10:07 • Новости дня
    Мерц обвинил Россию в «угрозе безопасности Европы»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы представляет опасность для Европы.

     Мерц сделал резкое заявление о России, подчеркнув, что Москва якобы представляет опасность для Европы, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, «европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России». Его слова приводит агентство Reuters.

    Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин в последние годы доктринально движется к подготовке к военному противостоянию с Москвой и не скрывает этих намерений. Он подчеркнул, что подобная позиция отражается и в публичных заявлениях немецких властей, что усиливает напряженность в регионе.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Несмотря на это, западные политики регулярно используют риторику о «российской угрозе» для мобилизации общественного мнения и отвлечения внимания населения от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на практическую подготовку немецким канцлером своей страны к войне.

    Ранее сам Фридрих Мерц назвал Берлин участником конфликта с Россией.

    10 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Грузии назвали посла Германии «невоспитанным»
    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер является «невоспитанным человеком», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы думали, что посол Фишер имеет проблемы только с Венской конвенцией, но оказалось, что и с воспитанием тоже», – сказал он.

    Фишер накануне потребовал от властей Грузии «не читать ему лекции о том, каким должен быть Евросоюз».

    По словам Шалвы Папуашвили, «все грузинское общество ждет, когда покинет страну Фишер», открыто поддерживающий местных радикалов.

    Председатель парламента выразил сожаление огромным негативом, который Фишер внес в двусторонние отношения.

    «Осталось несколько недель пребывания Фишера в Грузии. Ждем, чтобы он уехал, чтобы забыть момент (его пребывания)», – заявил председатель парламента.

    Ранее сообщалось, что посол Германии нахамил властям Грузии из-за дружбы с Венгрией.

    9 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    В Берлине задержали супругов после конфликта у советского мемориала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Трептов-парке столицы Германии у советского мемориала в День Победы полиция задержала женщину и ее супруга из-за конфликта с полицейскими.

    Полиция Берлина задержала двух человек на территории советского мемориала в Трептов-парке, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы полиции говорится, что женщина поспорила с другим участником собрания, после чего толкнула полицейского и выхватила у него рацию.

    К конфликту присоединился ее супруг, который также напал на представителя правоохранительных органов. Оба были задержаны на месте происшествия. Подробности случившегося не уточняются, официальная информация ограничивается описанием самого инцидента.

    Церемония возложения венков и цветов к монументу советскому воину по случаю Дня Победы состоялась ранее в этот же день. В числе участников мероприятия были российские дипломаты, а также представители общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине. Ранее в субботу в Вильнюсе у входа на Антакальнисское кладбище полиция задержала мужчину с георгиевской лентой.

    А накануне в Берлине у музея «Берлин-Карлсхорст» сотни людей выступили против милитаризации и за мир с Россией.


    11 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Кандидат от АдГ Штадткевиц стал бургомистром в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Политик Рене Штадткевиц избран бургомистром в федеральной немецкой земле Бранденбург, он стал уже четвертым руководителем региональной администрации от «Альтернативы для Германии» по всей стране по итогам прямых выборов, пишет Tagesschau.

    Как указывает Tagesschau, «Рене Штадткевиц из АдГ станет новым мэром Цеденика» (город в земле Бранденбург). Кандидат заручился поддержкой 58,4% граждан уже в первом туре при явке 52,8%, передает РИА «Новости».

    Победитель стал первым в истории земли Бранденбург бургомистром от АдГ. В масштабах всей Германии он оказался четвертым представителем политической силы на посту главы местной администрации. Первые два мэра и один глава района от АдГ были избраны на местных выборах в 2023 году.

    До 2010 года Штадткевиц состоял в Христианско-демократическом союзе, однако позже покинул ряды объединения. Спустя несколько лет он предпринял неудачную попытку создать собственную партию. К «Альтернативе для Германии» политик присоединился в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее АдГ заняла второе место на земельных выборах в Бранденбурге. Уровень поддержки данной оппозиционной фракции среди граждан достиг рекордных 28%.

    11 мая 2026, 17:27 • Новости дня
    Песков: Слова Путина о кандидатуре Шредера вызвали бурю обсуждений в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Идея привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к диалогу между Москвой и Брюсселем спровоцировала активные дискуссии среди европейских политиков, однако официальной реакции пока не последовало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Предложение привлечь экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к диалогу вызвало активную реакцию за рубежом, передает РИА «Новости». При этом официальные ответы российской стороне пока не поступали.

    «У европейцев сейчас там целая буря обсуждений, кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также уточнил, что российский лидер опирался на хорошее личное знакомство с отставным политиком.

    «Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой. Правительство Германии отклонило идею участия этого политика в мирном процессе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости самостоятельных переговоров европейских стран с Москвой.

    9 мая 2026, 12:53 • Новости дня
    Провокаторы с флагами Украины пытались сорвать акцию памяти в Берлине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В берлинском Трептов-парке группа людей с украинскими флагами попыталась помешать церемонии возложения венков, выкрикивая оскорбления в сторону участников, сообщают информагентства.

    Провокаторы с украинскими флагами попытались сорвать возложение венков к советскому воинскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает РИА «Новости». По данным агентства, ежегодно в этом парке проходит церемония, посвященная завершению Великой Отечественной войны, а также освобождению Европы и Германии от нацизма.

    Утром в субботу вместе с теми, кто пожелал отдать дань памяти советским воинам, у мемориала появились люди с украинскими флагами. Они выкрикивали оскорбления и пытались перекричать участников церемонии, мешая проведению торжественного мероприятия.

    Полиция, присутствовавшая на месте, не препятствовала нахождению провокаторов у мемориала, однако не позволила им приблизиться к участникам церемонии.

    Накануне несколько граждан с украинскими флагами попытались сорвать проведение акции «Бессмертный полк» на площади Наций в Женеве напротив штаб-квартиры ООН.

    В то же время украинские военные не предпринимали действий для срыва торжеств по случаю Дня Победы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

    10 мая 2026, 10:28 • Новости дня
    Немец объяснил причины разных взглядов на Россию в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Германии Вольфганг Бидерманн, который в детстве наблюдал присутствие советских войск после войны, заявил, что в послевоенные годы восприятие СССР в ФРГ и ГДР различалось, что наложило отпечаток и на современные взгляды.

    Бидерманн рассказал о различиях в восприятии России на Западе и Востоке Германии, передает РИА «Новости». Он отметил, что в детстве наблюдал за присутствием советских войск после войны, что оказало серьезное влияние на его мировоззрение.

    По словам Бидерманна, в Восточной Германии воспитание и образование отличались – «У нас (в Восточной Германии) было другое воспитание и образование – благодаря фильмам и советской литературе. Это сформировало совсем другое представление, нежели в ФРГ», – объяснил он. При этом Бидерманн подчеркнул, что в Западной Германии сохранялся прежний образ врага, и подход к вопросу России отличался от восточной части страны.

    Собеседник агентства отметил, что эти различия в восприятии России с годами только усилились и стали заметнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вольфганг Бидерманн рассказал об отсутствии враждебности к советским солдатам.

    Представитель правительства ФРГ отказался называть освободителей Германии от нацизма.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал замалчивание Берлином роли СССР в победе.

    10 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Полиция Берлина задержала более 40 человек в День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы правоохранительные органы столицы Германии задержали 43 человека, сообщает полиция Берлина.

    «Сегодняшнее дежурство подходит к концу. На данный момент в 43 случаях были предприняты меры по ограничению свободы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Силовики зафиксировали 25 нарушений запрета на ношение российской, советской и белорусской символики возле военных мемориалов. Также пресечен один незаконный запуск беспилотника.

    Кроме того, поступило 13 заявлений об оскорблениях, сопротивлении представителям власти и нанесении телесных повреждений. В ведомстве добавили, что в целом памятные дни прошли мирно и без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина ввели строгие ограничения на использование советской символики 8 и 9 мая. Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны разрешить демонстрацию флагов Победы. В День Победы полиция задержала супружескую пару из-за конфликта у мемориала в Трептов-парке.

