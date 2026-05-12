Инфляция в Германии обновила рекорд начала года
Темпы роста потребительских цен в Германии ускорились до рекордных значений
По итогам апреля инфляция в ФРГ ускорилась до 2,9%, вернувшись к максимальным показателям января этого года.
Окончательная оценка Федерального статистического бюро страны (Destatis) показала ускорение годовой инфляции до 2,9%, передает РИА «Новости». Месяцем ранее этот показатель находился на уровне 2,7%.
Текущее значение полностью совпало с предварительными расчетами ведущих экономических аналитиков. Апрельские показатели стали самыми высокими с января текущего года, когда рост потребительских цен в государстве также составлял 2,9%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте рост потребительских цен в ФРГ ускорился до 2,7%.
Русскоязычные жители страны массово пожаловались на резкое подорожание продуктов питания.
Между тем Международный валютный фонд ожидает дальнейшего усиления инфляции на фоне ближневосточного конфликта.