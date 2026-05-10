В Германии оценили предложение Путина о посредничестве Шредера

Немецкий политик назвала большим жестом идею Путина о посредничестве Шрёдера
Инициатива Москвы привлечь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера к переговорам с Евросоюзом дает шанс вывести двусторонние отношения из глубокого кризиса, заявила внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен.
Предложение президента России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера посредником на возможных переговорах Москвы и Евросоюза заслуживает поддержки. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт немецкой партии BSW Севим Дагделен, передает ТАСС.
«Я считаю предложение достойным того, чтобы приветствовать, поскольку это привносит движение в германо-российские отношения», – заявила политик.
Она напомнила, что бывший глава правительства Германии ранее уже выражал готовность выступить посредником в украинском конфликте.
По словам эксперта, в условиях нынешнего безмолвия со стороны Берлина возобновление диалога имеет критическое значение. Она подчеркнула, что инициатива российского лидера является большим жестом, указывающим на возможность продвижения к мирным переговорам при участии Шрёдера.
Прекращение боевых действий стало бы отличной новостью для всей Европы, добавила представитель партии BSW.
Дагделен также отметила, что двусторонние отношения Германии и России сейчас находятся на самом низком уровне: «На мой взгляд, отношения Германии и России в низшей точке. Это плохо для Германии, плохо для Европы», – сказала она.
Подобная ситуация, по мнению политика, крайне опасна. При этом она обратила внимание, что в отличие от Берлина, Соединенные Штаты в последнее время все чаще делают ставку на диалог с Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.
В правительстве Германии отклонили эту инициативу российского лидера.
Депутат Севим Дагделен накануне посетила торжественный прием в посольстве России по случаю Дня Победы.