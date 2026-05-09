Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину действия немецких властей, связанные с умалчиванием вклада Советского Союза в разгром нацизма. По словам пресс-секретаря главы государства, «на слишком опасный путь встает Германия, не первый раз».

По словам Пескова, новое поколение немецких политиков не находит в себе сил подчеркнуть вклад СССР в победу над нацизмом, что, по его мнению, «не красит» современную Германию. Пресс-секретарь также отметил, что на подобных мероприятиях даже не прозвучало упоминание о роли Советского Союза.

Песков сделал акцент на том, что подобная тенденция вызывает опасения и может привести к негативным последствиям в оценке исторических событий. Он считает, что сознательное игнорирование вклада СССР в освобождение Европы от нацизма может привести к искажению коллективной памяти о Второй мировой войне и ее итогах.



Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель официального представителя правительства Германии Штеффен Майер отказался отвечать на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил сограждан с днем освобождения от нацизма, не упомянув Красную Армию. Российский посол в Германии Сергей Нечаев потребовал от Берлина официального признания преступлений Третьего рейха геноцидом.



