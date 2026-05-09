Президент Венгрии Шуйок предложил Мадьяра на пост премьера
Глава венгерского государства Тамаш Шуйок на первом заседании нового парламента выдвинул кандидатуру председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра на должность руководителя правительства.
Шуйок предложил новому парламенту утвердить Мадьяра на пост премьер-министра, передает РИА «Новости».
Выступая на первом заседании законодательного органа, глава государства отметил, что кандидат уже согласился сформировать правительство.
«В соответствии с конституцией, я предлагаю парламенту избрать господина Петера Мадьяра премьер-министром», – заявил Шуйок.
Заседание нового парламента началось с исполнения государственного гимна. На площади перед зданием установили большие экраны для трансляции пятичасового мероприятия, за которым наблюдают собравшиеся зрители. Центральный вход украсили красной ковровой дорожкой и венгерскими триколорами.
По итогам прошедших выборов партия «Тиса» получила 141 место в парламенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Бывший премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение своего политического альянса. Петер Мадьяр сообщил о предстоящем получении мандата на формирование нового правительства.