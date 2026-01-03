Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Жертвами столкновения аэролодки с мостом в Ленобласти стали три человека
В Новоладожском канале Ленинградской области произошло столкновение аэролодки с конструкцией наплавного моста, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. По данным аварийно-спасательной службы региона, три человека погибли.
Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщается на сайте следственного управления на транспорте СК.
По данным следствия, 2 января аэролодка с пятью пассажирами столкнулась с конструкцией наплавного моста и перевернулась. В сообщении говорится, что «число жертв и пострадавших уточняется».
По данным аварийно-спасательной службы региона, в лодке было четыре человека, один выжил. В СК уточнили, что на судне находились пять человек. Спасатели напомнили, что с 15 ноября на всех водных объектах региона официально закрыта навигация для маломерных судов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в яхт-клубе в подмосковных Мытищах перевернулась лодка с пятью пассажирами, в результате чего один человек погиб. В октябре на реке Каме в Татарстане также затонула моторная лодка.