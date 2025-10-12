Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что две женщины смогли спастись, добравшись до острова. Сейчас ведутся поиски еще трех человек: одной женщины и двух мужчин, передает РИА «Новости».

«В 22.35 11 октября по номеру 112 поступило сообщение о том, что около 12 часов дня в городе Чистополь пятеро человек уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и до сих пор не вернулись», – говорится в сообщении. Ночные поиски инспекторов ГИМС результатов не дали.

Утром 12 октября две женщины обратились к охраннику лодочной станции, рассказав о крушении. По их словам, лодка затонула около 20:00 11 октября в 200 метрах от берега, и им удалось доплыть до ближайшего острова. Поисковые работы для обнаружения остальных пропавших продолжаются, к месту направлена оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в акватории Владивостока за день перевернулись две лодки с рыбаками, что привело к гибели одного человека, трое были спасены.

В апреле в МЧС России сообщили, что аэролодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась на озере Байкал.