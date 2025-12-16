Расчёт пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

Страховая пенсия по старости в России формируется на основе индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и фиксированной выплаты. Понимание механизма расчёта позволяет заранее оценить размер будущих выплат и принять меры для их увеличения.

Структура страховой пенсии по старости

Страховая пенсия состоит из двух компонентов:

фиксированная выплата – гарантированная государством сумма, одинаковая для всех пенсионеров;

страховая часть – индивидуальная величина, зависящая от накопленных пенсионных коэффициентов.

С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составляет 9 372,01 рубля. Стоимость одного пенсионного коэффициента установлена на уровне 133,05 рубля.

Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент

ИПК представляет собой условную единицу, в которую переводятся страховые взносы, уплаченные работодателем за работника в Социальный фонд России. Коэффициент отражает объём пенсионных прав гражданина, накопленных за весь период трудовой деятельности.

Общий ИПК складывается из баллов, начисленных за каждый год работы, а также за социально значимые нестраховые периоды.

Формула расчёта страховой пенсии

Размер ежемесячной пенсии определяется по формуле:

СП = ИПК х СПК + ФВ

где:

СП – страховая пенсия;

ИПК – сумма накопленных пенсионных коэффициентов;

СПК – стоимость одного коэффициента на дату назначения пенсии;

ФВ – фиксированная выплата.

Пример расчёта для 2025 года: гражданин накопил 120 пенсионных коэффициентов. Размер пенсии составит: 120 умножить на 133,05 + 9 372,01 = 25 338,01 рубля.

Как начисляются пенсионные коэффициенты за трудовую деятельность

Количество коэффициентов за календарный год зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателем. Расчёт производится по формуле:

ИПК за год = (сумма страховых взносов / предельная база 16%) 10

Предельная величина база для начисления страховых взносов в 2025 году составляет 2 759 000 рублей. Максимальное количество коэффициентов, которое можно заработать за один год, ограничено 10 баллами.

При заработной плате на уровне предельной базы работник получает максимальные 10 коэффициентов. При меньшем доходе количество баллов пропорционально снижается.

Коэффициенты за нестраховые периоды

Законодательство предусматривает начисление пенсионных коэффициентов за периоды, когда гражданин не работал по социально значимым причинам:

уход за ребёнком до полутора лет – 1,8 балла за год на первого ребёнка, 3,6 балла на второго, 5,4 балла на третьего и четвёртого;

служба в армии по призыву – 1,8 балла за год;

уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом старше 80 лет – 1,8 балла за год;

проживание с супругом-военнослужащим в местности без возможности трудоустройства – 1,8 балла за год (не более 5 лет суммарно);

проживание за рубежом с супругом-дипломатом – 1,8 балла за год (не более 5 лет суммарно).

Минимальные требования для назначения пенсии в 2025 году

Для получения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение трёх условий:

достижение пенсионного возраста: 63 года для мужчин, 58 лет для женщин;

наличие минимального страхового стажа – 15 лет;

накопление минимального количества пенсионных коэффициентов – 28,2 балла.

При недостаточном количестве баллов или стажа назначается социальная пенсия по старости, размер которой существенно ниже страховой.

Способы увеличения пенсионных коэффициентов

Повысить размер будущей пенсии можно несколькими способами.

Официальное трудоустройство с высокой заработной платой обеспечивает максимальное количество баллов. Работа без оформления или получение части зарплаты в конверте лишает гражданина пенсионных прав.

Добровольные страховые взносы позволяют самостоятельно формировать пенсионные права. Самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и неработающие лица могут вступить в добровольные правоотношения с Социальным фондом России. Минимальный взнос в 2025 году составляет 50 798,88 рубля и даёт примерно 1,037 коэффициента.

Отложенный выход на пенсию существенно увеличивает выплаты. За каждый год отсрочки применяются повышающие коэффициенты как к накопленным баллам, так и к фиксированной выплате. При отсрочке на 5 лет фиксированная выплата увеличивается в 1,36 раза, страховая часть – в 1,45 раза. При отсрочке на 10 лет показатели составляют 2,11 и 2,32 соответственно.

Учёт нестраховых периодов требует документального подтверждения. Необходимо своевременно представить в Социальный фонд документы о службе в армии, уходе за нетрудоспособными родственниками и других значимых периодах.

Как узнать количество накопленных коэффициентов

Сведения о сформированных пенсионных правах доступны в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России. Выписка из индивидуального лицевого счёта содержит информацию о стаже, начисленных коэффициентах и суммах страховых взносов за каждый период работы.

При обнаружении расхождений или отсутствия данных о каком-либо периоде работы следует обратиться в территориальное отделение СФР с подтверждающими документами.

Изменения в 2026 году

С 1 января 2026 года планируется очередная индексация пенсионных параметров. Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции. Минимальные требования по количеству коэффициентов для назначения пенсии возрастут до 30 баллов.

Переход на электронные трудовые книжки упрощает учет страхового стажа: данные о периодах работы автоматически поступают в информационную систему Социального фонда от работодателей.

Размер страховой пенсии напрямую зависит от продолжительности официальной трудовой деятельности и уровня заработной платы. Регулярный контроль состояния индивидуального лицевого счёта и своевременное оформление нестраховых периодов позволяют сформировать максимально возможный объём пенсионных прав.