    Глава британской разведки испугана забытым на Западе ощущением
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Глава РАН допустил существование жизни в атмосфере Венеры
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    11 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 20:30 • Справки

    Расчёт пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

    Расчёт пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    Страховая пенсия по старости в России формируется на основе индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и фиксированной выплаты. Понимание механизма расчёта позволяет заранее оценить размер будущих выплат и принять меры для их увеличения.

    Структура страховой пенсии по старости

    Страховая пенсия состоит из двух компонентов:

    • фиксированная выплата – гарантированная государством сумма, одинаковая для всех пенсионеров;

    • страховая часть – индивидуальная величина, зависящая от накопленных пенсионных коэффициентов.

    С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составляет 9 372,01 рубля. Стоимость одного пенсионного коэффициента установлена на уровне 133,05 рубля.

    Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент

    ИПК представляет собой условную единицу, в которую переводятся страховые взносы, уплаченные работодателем за работника в Социальный фонд России. Коэффициент отражает объём пенсионных прав гражданина, накопленных за весь период трудовой деятельности.

    Общий ИПК складывается из баллов, начисленных за каждый год работы, а также за социально значимые нестраховые периоды.

    Формула расчёта страховой пенсии

    Размер ежемесячной пенсии определяется по формуле:

    СП = ИПК х СПК + ФВ

    где:

    • СП – страховая пенсия;

    • ИПК – сумма накопленных пенсионных коэффициентов;

    • СПК – стоимость одного коэффициента на дату назначения пенсии;

    • ФВ – фиксированная выплата.

    Пример расчёта для 2025 года: гражданин накопил 120 пенсионных коэффициентов. Размер пенсии составит: 120 умножить на 133,05 + 9 372,01 = 25 338,01 рубля.

    Как начисляются пенсионные коэффициенты за трудовую деятельность

    Количество коэффициентов за календарный год зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателем. Расчёт производится по формуле:

    ИПК за год = (сумма страховых взносов / предельная база 16%) 10

    Предельная величина база для начисления страховых взносов в 2025 году составляет 2 759 000 рублей. Максимальное количество коэффициентов, которое можно заработать за один год, ограничено 10 баллами.

    При заработной плате на уровне предельной базы работник получает максимальные 10 коэффициентов. При меньшем доходе количество баллов пропорционально снижается.

    Коэффициенты за нестраховые периоды

    Законодательство предусматривает начисление пенсионных коэффициентов за периоды, когда гражданин не работал по социально значимым причинам:

    • уход за ребёнком до полутора лет – 1,8 балла за год на первого ребёнка, 3,6 балла на второго, 5,4 балла на третьего и четвёртого;

    • служба в армии по призыву – 1,8 балла за год;

    • уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом старше 80 лет – 1,8 балла за год;

    • проживание с супругом-военнослужащим в местности без возможности трудоустройства – 1,8 балла за год (не более 5 лет суммарно);

    • проживание за рубежом с супругом-дипломатом – 1,8 балла за год (не более 5 лет суммарно).

    Минимальные требования для назначения пенсии в 2025 году

    Для получения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение трёх условий:

    • достижение пенсионного возраста: 63 года для мужчин, 58 лет для женщин;

    • наличие минимального страхового стажа – 15 лет;

    • накопление минимального количества пенсионных коэффициентов – 28,2 балла.

    При недостаточном количестве баллов или стажа назначается социальная пенсия по старости, размер которой существенно ниже страховой.

    Способы увеличения пенсионных коэффициентов

    Повысить размер будущей пенсии можно несколькими способами.

    Официальное трудоустройство с высокой заработной платой обеспечивает максимальное количество баллов. Работа без оформления или получение части зарплаты в конверте лишает гражданина пенсионных прав.

    Добровольные страховые взносы позволяют самостоятельно формировать пенсионные права. Самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и неработающие лица могут вступить в добровольные правоотношения с Социальным фондом России. Минимальный взнос в 2025 году составляет 50 798,88 рубля и даёт примерно 1,037 коэффициента.

    Отложенный выход на пенсию существенно увеличивает выплаты. За каждый год отсрочки применяются повышающие коэффициенты как к накопленным баллам, так и к фиксированной выплате. При отсрочке на 5 лет фиксированная выплата увеличивается в 1,36 раза, страховая часть – в 1,45 раза. При отсрочке на 10 лет показатели составляют 2,11 и 2,32 соответственно.

    Учёт нестраховых периодов требует документального подтверждения. Необходимо своевременно представить в Социальный фонд документы о службе в армии, уходе за нетрудоспособными родственниками и других значимых периодах.

    Как узнать количество накопленных коэффициентов

    Сведения о сформированных пенсионных правах доступны в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России. Выписка из индивидуального лицевого счёта содержит информацию о стаже, начисленных коэффициентах и суммах страховых взносов за каждый период работы.

    При обнаружении расхождений или отсутствия данных о каком-либо периоде работы следует обратиться в территориальное отделение СФР с подтверждающими документами.

    Изменения в 2026 году

    С 1 января 2026 года планируется очередная индексация пенсионных параметров. Стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты будут увеличены в соответствии с уровнем инфляции. Минимальные требования по количеству коэффициентов для назначения пенсии возрастут до 30 баллов.

    Переход на электронные трудовые книжки упрощает учет страхового стажа: данные о периодах работы автоматически поступают в информационную систему Социального фонда от работодателей.

    Размер страховой пенсии напрямую зависит от продолжительности официальной трудовой деятельности и уровня заработной платы. Регулярный контроль состояния индивидуального лицевого счёта и своевременное оформление нестраховых периодов позволяют сформировать максимально возможный объём пенсионных прав.

    Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max
    США назвали предложенные Киеву гарантии безопасности «платиновым стандартом»
    Финляндия призналась в отсутствии «плана Б» для финансирования Украины
    Захарова в стихах высмеяла потасовку в Верховной раде
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре
    Киркоров отреагировал на объявление его в розыск на Украине
    У группировки «Махонинские» хотят изъять имущество на 1,3 млрд рублей

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

