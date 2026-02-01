В Общественной палате рассказали об инициативе ввести отцовский капитал

Tекст: Катерина Туманова

Рыбальченко отметил, что в большинстве многодетных семей основная финансовая нагрузка ложится на мужчин, поскольку 40% матерей в таких семьях не работают, и эти семьи зачастую живут на зарплату отца, поделился он с ТАСС.

По его словам, согласно опросам, именно мужчины чаще всего проявляют инициативу завести третьего ребенка.

«Вот такой [отцовский] капитал в размере 2 млн рублей мог бы, с одной стороны, стимулировать отцов реализовать свои репродуктивные планы. Во-вторых, это повысит роль отца в семье», – сказал Рыбальченко.

Он пояснил, что существующий материнский капитал в основном ориентирован на поддержку матерей, аналогичная мера необходима и для отцов.

Рыбальченко предложил предоставлять отцовский капитал при рождении третьего ребёнка именно в одной семье, что, по его мнению, поможет поддержать устойчивые многодетные семьи. Он уточнил, что многие семьи с несколькими детьми образуются в результате повторных браков, а для семей, где трое детей рождены в одном браке, требуется дополнительная поддержка.