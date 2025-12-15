  • Новость часаПропавших в Пермском крае туристов нашли живыми
    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией
    Volkswagen впервые за 88 лет принял решение закрыть завод в Германии
    Эксперт объяснил российский удар ФАБами по мосту в одесской Затоке
    Долина после продажи квартиры просила оставить ей пианино
    США потребовали от Киева полного вывода ВСУ из Донбасса
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Названы потери американского бизнеса из-за санкций
    The Guardian: Асад живет на Рублевке рядом с Януковичем
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов США пытаются завоевать Венесуэлу без войны

    Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    18 комментариев
    15 декабря 2025, 16:10 • Справки

    Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    Основным документом, определяющим категории льготников и перечень заболеваний для бесплатного лекарственного обеспечения, является постановление правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

    Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден распоряжением правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р с последующими изменениями. Актуальная редакция включает изменения от 15.01.2025 № 10-р, вступившие в силу 20 марта 2025 года.

    Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.

    Кто имеет право на бесплатные лекарства

    Согласно приложению № 1 к постановлению правительства РФ № 890, право на бесплатное получение лекарственных средств имеют следующие категории граждан:

    • Инвалиды:

      • лица с инвалидностью I группы;

      • неработающие граждане с инвалидностью II группы;

      • дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

    • Ветераны и участники боевых действий:

      • участники Великой Отечественной войны;

      • ветераны боевых действий;

      • военнослужащие, проходившие военную службу в период ВОВ в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

      • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

    • Дети:

      • все дети в возрасте до трех лет независимо от материального положения семьи;

      • дети из многодетных семей в возрасте до шести лет;

      • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

    • Пострадавшие от радиационного воздействия:

      • граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;

      • лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

      • участники ликвидации последствий радиационных аварий.

    • Иные категории:

      • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

      • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

      • члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

      • малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности.

    Лекарства со скидкой 50%

    Согласно приложению № 2 к постановлению правительства РФ № 890, право на приобретение лекарств со скидкой 50% имеют:

    • пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах (в ряде регионов такие нормы уточняются или заменены региональными льготами);

    • работающие инвалиды II группы;

    • инвалиды III группы, признанные безработными;

    • граждане, участвовавшие в 1988–1990 годах в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения;

    • лица, подвергшиеся политическим репрессиям.

    Как получить лекарства со скидкой

    • Обратитесь к врачу. Посетите медицинское учреждение (поликлинику, диспансер), где врач имеет право выписывать льготные рецепты.

    • Получите рецепт. Врач выпишет рецепт на основании медицинских показаний.

    • Идите в аптеку. Обратитесь в аптеку, которая отпускает льготные лекарства, чтобы получить их по льготной цене.

    Заболевания, дающие право на бесплатные лекарства

    Независимо от категории льготника, бесплатные лекарства положены гражданам, страдающим определенными заболеваниями (приложение № 1 к постановлению правительства РФ № 890):

    • сахарный диабет – инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, шприцы, иглы, тест-полоски;

    • онкологические заболевания – все лекарственные средства и перевязочные материалы (региональные закупки и протоколы лечения определяют конкретные перечни, что может ограничивать отпуск);

    • бронхиальная астма – все лекарственные средства (региональные закупки и протоколы лечения определяют конкретные перечни, что может ограничивать отпуск);

    • туберкулез – противотуберкулезные препараты;

    • ВИЧ-инфекция и СПИД – антиретровирусные препараты;

    • психические заболевания (для инвалидов I и II группы, а также пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением);

    • рассеянный склероз;

    • гемофилия и другие заболевания свертываемости крови;

    • муковисцидоз;

    • болезнь Паркинсона;

    • детские церебральные параличи;

    • состояния после трансплантации органов и тканей.

    Полный перечень заболеваний указан в приложении № 1 к постановлению правительства РФ № 890 и на официальных сайтах региональных министерств здравоохранения.

    Программа высокозатратных нозологий (14 ВЗН)

    Отдельная федеральная программа обеспечивает пациентов с редкими заболеваниями дорогостоящими препаратами за счет федерального бюджета. Программа регулируется постановлением правительства РФ от 26.11.2018 № 1416.

    В перечень 14 высокозатратных нозологий входят:

    • гемофилия;

    • муковисцидоз;

    • ипофизарный нанизм;

    • болезнь Гоше;

    • злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей;

    • рассеянный склероз;

    • гемолитико-уремический синдром;

    • юношеский артрит с системным началом;

    • мукополисахаридоз I, II и VI типов;

    • апластическая анемия неуточненная;

    • наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра);

    • состояния после трансплантации органов и (или) тканей.

    Перечень лекарственных препаратов для лечения ВЗН утвержден приложением № 3 к распоряжению правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р. В 2025 году перечень включает 52 международных непатентованных наименования.

    Перечень ЖНВЛП

    Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов содержит более 800 наименований медикаментов. В январе 2025 года перечень был расширен распоряжением правительства РФ от 15.01.2025 № 10-р – добавлено 18 новых препаратов для лечения онкологических, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

    Актуальный перечень ЖНВЛП публикуется на официальном сайте Росздравнадзора и в справочно-правовых системах (КонсультантПлюс, Гарант).

    Региональные перечни формируются на основе федерального списка ЖНВЛП и могут включать дополнительные препараты. Информация о территориальных программах государственных гарантий размещается на сайтах региональных министерств здравоохранения.

    Как получить бесплатные лекарства: пошаговая инструкция

    Шаг 1. Подтверждение права на льготу

    Для внесения в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, необходимо обратиться в территориальный орган Социального фонда России с документами:

    • паспорт гражданина РФ;

    • СНИЛС;

    • документ, подтверждающий право на льготу (справка МСЭ для инвалидов, удостоверение ветерана и др.).

    Шаг 2. Обращение к врачу

    Запишитесь на прием в медицинскую организацию, работающую в системе ОМС. При себе необходимо иметь:

    • паспорт;

    • полис обязательного медицинского страхования;

    • СНИЛС;

    • документ, подтверждающий право на набор социальных услуг.

    Выписать льготный рецепт вправе участковый терапевт, врач общей практики, врач-специалист или фельдшер.

    Шаг 3. Получение рецепта

    Врач оформляет рецепт на специальном бланке. Льготный рецепт содержит:

    • личные данные пациента;

    • льготную категорию;

    • диагноз;

    • процент оплаты (бесплатно или со скидкой);

    • наименование препарата;

    • дозировку и способ применения.

    Рецепт заверяется личной печатью врача и печатью медицинской организации.

    Сроки действия рецептов:

    • стандартный рецепт – 30 дней;

    • для пенсионеров, инвалидов I группы, детей-инвалидов при хронических заболеваниях – до 90 дней;

    • максимальный срок – 180 дней.

    Шаг 4. Получение лекарства в аптеке

    Бесплатные препараты выдаются в аптечных организациях, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. Список таких аптек можно узнать:

    • в поликлинике по месту прикрепления;

    • на сайте регионального министерства здравоохранения;

    • по телефону горячей линии Центра лекарственного обеспечения (в Москве: +7 (495) 974-63-65).

    В некоторых регионах (Москва, Московская область, Белгородская область) доступны электронные рецепты с QR-кодом.

    Что делать, если лекарства нет в аптеке

    При отсутствии препарата в аптеке фармацевт обязан:

    • внести запись в журнал неудовлетворенного спроса;

    • поставить отметку на рецепте;

    • организовать отсроченное обслуживание.

    Сроки обеспечения отсроченного рецепта (стоит обратить внимание, что могут отличаться в зависимости от региона):

    • при отметке «statim» (срочно) – один рабочий день;

    • при отметке «cito» (быстро) – до двух рабочих дней;

    • стандартный срок – до 10 рабочих дней (в некоторых регионах – до 15 дней).

    Если срок действия рецепта истекает во время ожидания, получать новый не требуется – лекарство обязаны выдать по старому рецепту.

    При нарушении сроков или отказе в выдаче препарата можно обратиться:

    • к главному врачу поликлиники;

    • в страховую медицинскую организацию;

    • в региональное министерство здравоохранения;

    • на портал госуслуг с жалобой;

    • в прокуратуру.

    Набор социальных услуг: лекарства или деньги

    Федеральные льготники (инвалиды, ветераны и др.) могут получать лекарственное обеспечение в натуральной форме или заменить его денежной выплатой в составе набора социальных услуг (НСУ).

    С 1 февраля 2025 года размер НСУ составляет 1728,46 рубля в месяц, в том числе:

    • лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов – 1331,30 рубля;

    • санаторно-курортное лечение – 205,95 рубля;

    • бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения – 191,21 рубля.

    С 1 февраля 2026 года планируется индексация НСУ на 7,6% – стоимость полного пакета составит 1859,82 рубля.

    Для изменения формы получения НСУ (натуральная или денежная) необходимо подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября текущего года. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

    Способы подачи заявления:

    • через личный кабинет на портале госуслуг;

    • в клиентской службе Социального фонда России;

    • в многофункциональном центре (МФЦ);

    • почтовым отправлением.

    Чтобы изменить форму получения НСУ на 2026 год, заявление необходимо подать до 1 октября 2025 года.

    Официальные источники информации

    Актуальные перечни льготных лекарственных препаратов размещены на следующих ресурсах:

    Для жителей Москвы информация о льготном лекарственном обеспечении размещена на портале mos.ru в разделе «Здоровье». Территориальная программа на 2025 год утверждена постановлением правительства Москвы от 27.12.2024 № 3163-ПП.

    Право на бесплатные лекарства сохраняется независимо от отказа от набора социальных услуг для граждан, имеющих определенные заболевания согласно постановлению правительства РФ № 890.

    Wildberries & Russ приобрела сеть «Рив гош»
    Каллас объявила о поддержке Евросоюзом Армении по примеру Молдавии
    Меры безопасности усилили во всех еврейских общинах России после теракта в Сиднее
    «КамАЗ» представил новые модели «Москвича» М70 и М90
    Долина подала в Верховный суд возражения на жалобу покупательницы квартиры
    Врач объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды
    Российские ученые создали первые в мире светящиеся растения с генами грибов

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

    Падение авторитета доллара продолжится в 2026 году

Уходящий 2025 год стал для американского доллара провальным. Он упал по отношению ко всем основным валютам, даже японской иене. Его индекс показал самое значительное годовое снижение за девять лет. И хотя к концу года доллар немного стабилизировался, в 2026 году его ждет очередная девальвация. К чему приведет падение курса и авторитета доллара?

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    В Литве душат массовый запрос на налаживание отношений с Россией

    В Литве теперь на митингах требуют «сказать нет всем, кто вновь и вновь повторяет, что «при русских жить было лучше». А все потому, что в стране явно формируется новая влиятельная политическая сила, выступающая за налаживание отношений с Россией и Белоруссией – и не желающая отдавать последнюю рубашку киевскому режиму. Что это за сила и как ее пытаются уничтожить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

