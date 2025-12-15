Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».4 комментария
Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?
Основным документом, определяющим категории льготников и перечень заболеваний для бесплатного лекарственного обеспечения, является постановление правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден распоряжением правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р с последующими изменениями. Актуальная редакция включает изменения от 15.01.2025 № 10-р, вступившие в силу 20 марта 2025 года.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.
Кто имеет право на бесплатные лекарства
Согласно приложению № 1 к постановлению правительства РФ № 890, право на бесплатное получение лекарственных средств имеют следующие категории граждан:
- Инвалиды:
- лица с инвалидностью I группы;
- неработающие граждане с инвалидностью II группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
- Ветераны и участники боевых действий:
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- военнослужащие, проходившие военную службу в период ВОВ в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
- Дети:
- все дети в возрасте до трех лет независимо от материального положения семьи;
- дети из многодетных семей в возрасте до шести лет;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
- Пострадавшие от радиационного воздействия:
- граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- участники ликвидации последствий радиационных аварий.
- Иные категории:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
- малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности.
Лекарства со скидкой 50%
Согласно приложению № 2 к постановлению правительства РФ № 890, право на приобретение лекарств со скидкой 50% имеют:
- пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах (в ряде регионов такие нормы уточняются или заменены региональными льготами);
- работающие инвалиды II группы;
- инвалиды III группы, признанные безработными;
- граждане, участвовавшие в 1988–1990 годах в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения;
- лица, подвергшиеся политическим репрессиям.
Как получить лекарства со скидкой
- Обратитесь к врачу. Посетите медицинское учреждение (поликлинику, диспансер), где врач имеет право выписывать льготные рецепты.
- Получите рецепт. Врач выпишет рецепт на основании медицинских показаний.
- Идите в аптеку. Обратитесь в аптеку, которая отпускает льготные лекарства, чтобы получить их по льготной цене.
Заболевания, дающие право на бесплатные лекарства
Независимо от категории льготника, бесплатные лекарства положены гражданам, страдающим определенными заболеваниями (приложение № 1 к постановлению правительства РФ № 890):
- сахарный диабет – инсулин, таблетированные сахароснижающие препараты, шприцы, иглы, тест-полоски;
- онкологические заболевания – все лекарственные средства и перевязочные материалы (региональные закупки и протоколы лечения определяют конкретные перечни, что может ограничивать отпуск);
- бронхиальная астма – все лекарственные средства (региональные закупки и протоколы лечения определяют конкретные перечни, что может ограничивать отпуск);
- туберкулез – противотуберкулезные препараты;
- ВИЧ-инфекция и СПИД – антиретровирусные препараты;
- психические заболевания (для инвалидов I и II группы, а также пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением);
- рассеянный склероз;
- гемофилия и другие заболевания свертываемости крови;
- муковисцидоз;
- болезнь Паркинсона;
- детские церебральные параличи;
- состояния после трансплантации органов и тканей.
Полный перечень заболеваний указан в приложении № 1 к постановлению правительства РФ № 890 и на официальных сайтах региональных министерств здравоохранения.
Программа высокозатратных нозологий (14 ВЗН)
Отдельная федеральная программа обеспечивает пациентов с редкими заболеваниями дорогостоящими препаратами за счет федерального бюджета. Программа регулируется постановлением правительства РФ от 26.11.2018 № 1416.
В перечень 14 высокозатратных нозологий входят:
- гемофилия;
- муковисцидоз;
- ипофизарный нанизм;
- болезнь Гоше;
- злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей;
- рассеянный склероз;
- гемолитико-уремический синдром;
- юношеский артрит с системным началом;
- мукополисахаридоз I, II и VI типов;
- апластическая анемия неуточненная;
- наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра);
- состояния после трансплантации органов и (или) тканей.
Перечень лекарственных препаратов для лечения ВЗН утвержден приложением № 3 к распоряжению правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р. В 2025 году перечень включает 52 международных непатентованных наименования.
Перечень ЖНВЛП
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов содержит более 800 наименований медикаментов. В январе 2025 года перечень был расширен распоряжением правительства РФ от 15.01.2025 № 10-р – добавлено 18 новых препаратов для лечения онкологических, хронических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.
Актуальный перечень ЖНВЛП публикуется на официальном сайте Росздравнадзора и в справочно-правовых системах (КонсультантПлюс, Гарант).
Региональные перечни формируются на основе федерального списка ЖНВЛП и могут включать дополнительные препараты. Информация о территориальных программах государственных гарантий размещается на сайтах региональных министерств здравоохранения.
Как получить бесплатные лекарства: пошаговая инструкция
Шаг 1. Подтверждение права на льготу
Для внесения в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, необходимо обратиться в территориальный орган Социального фонда России с документами:
- паспорт гражданина РФ;
- СНИЛС;
- документ, подтверждающий право на льготу (справка МСЭ для инвалидов, удостоверение ветерана и др.).
Шаг 2. Обращение к врачу
Запишитесь на прием в медицинскую организацию, работающую в системе ОМС. При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС;
- документ, подтверждающий право на набор социальных услуг.
Выписать льготный рецепт вправе участковый терапевт, врач общей практики, врач-специалист или фельдшер.
Шаг 3. Получение рецепта
Врач оформляет рецепт на специальном бланке. Льготный рецепт содержит:
- личные данные пациента;
- льготную категорию;
- диагноз;
- процент оплаты (бесплатно или со скидкой);
- наименование препарата;
- дозировку и способ применения.
Рецепт заверяется личной печатью врача и печатью медицинской организации.
Сроки действия рецептов:
- стандартный рецепт – 30 дней;
- для пенсионеров, инвалидов I группы, детей-инвалидов при хронических заболеваниях – до 90 дней;
- максимальный срок – 180 дней.
Шаг 4. Получение лекарства в аптеке
Бесплатные препараты выдаются в аптечных организациях, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. Список таких аптек можно узнать:
- в поликлинике по месту прикрепления;
- на сайте регионального министерства здравоохранения;
- по телефону горячей линии Центра лекарственного обеспечения (в Москве: +7 (495) 974-63-65).
В некоторых регионах (Москва, Московская область, Белгородская область) доступны электронные рецепты с QR-кодом.
Что делать, если лекарства нет в аптеке
При отсутствии препарата в аптеке фармацевт обязан:
- внести запись в журнал неудовлетворенного спроса;
- поставить отметку на рецепте;
- организовать отсроченное обслуживание.
Сроки обеспечения отсроченного рецепта (стоит обратить внимание, что могут отличаться в зависимости от региона):
- при отметке «statim» (срочно) – один рабочий день;
- при отметке «cito» (быстро) – до двух рабочих дней;
- стандартный срок – до 10 рабочих дней (в некоторых регионах – до 15 дней).
Если срок действия рецепта истекает во время ожидания, получать новый не требуется – лекарство обязаны выдать по старому рецепту.
При нарушении сроков или отказе в выдаче препарата можно обратиться:
- к главному врачу поликлиники;
- в страховую медицинскую организацию;
- в региональное министерство здравоохранения;
- на портал госуслуг с жалобой;
- в прокуратуру.
Набор социальных услуг: лекарства или деньги
Федеральные льготники (инвалиды, ветераны и др.) могут получать лекарственное обеспечение в натуральной форме или заменить его денежной выплатой в составе набора социальных услуг (НСУ).
С 1 февраля 2025 года размер НСУ составляет 1728,46 рубля в месяц, в том числе:
- лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов – 1331,30 рубля;
- санаторно-курортное лечение – 205,95 рубля;
- бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения – 191,21 рубля.
С 1 февраля 2026 года планируется индексация НСУ на 7,6% – стоимость полного пакета составит 1859,82 рубля.
Для изменения формы получения НСУ (натуральная или денежная) необходимо подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября текущего года. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года.
Способы подачи заявления:
- через личный кабинет на портале госуслуг;
- в клиентской службе Социального фонда России;
- в многофункциональном центре (МФЦ);
- почтовым отправлением.
Чтобы изменить форму получения НСУ на 2026 год, заявление необходимо подать до 1 октября 2025 года.
Официальные источники информации
Актуальные перечни льготных лекарственных препаратов размещены на следующих ресурсах:
- Официальный сайт правительства РФ – распоряжения об утверждении и изменении перечня ЖНВЛП.
- КонсультантПлюс – полный текст распоряжения правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р с актуальными изменениями.
- Росздравнадзор – раздел «Лекарственное обеспечение».
- Сайт Социального фонда России – информация о НСУ и ЕДВ.
- Региональные министерства здравоохранения – территориальные программы государственных гарантий и списки льготных аптек.
Для жителей Москвы информация о льготном лекарственном обеспечении размещена на портале mos.ru в разделе «Здоровье». Территориальная программа на 2025 год утверждена постановлением правительства Москвы от 27.12.2024 № 3163-ПП.
Право на бесплатные лекарства сохраняется независимо от отказа от набора социальных услуг для граждан, имеющих определенные заболевания согласно постановлению правительства РФ № 890.