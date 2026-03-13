  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 176 украинских беспилотников
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи «Телеграм» в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    13 марта 2026, 08:46 • Общество

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию
    @ Иван Айвазовский "Черноморский флот в Феодосии"/Wikipedia

    Tекст: Михаил Диунов

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения?

    13 марта 1871 года в Лондоне представители семи держав – России, Турции, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии – подписали Лондонскую конвенцию. Условия Парижского мира 1856 года о демилитаризации Черного моря отменялись. Русский флот возвращался в гавани, завоеванные еще при Екатерине II.

    Чтобы понять значение этого договора, нужно обратиться еще дальше в прошлое. Крымская война закончилась для Российской империи неудачно. Коалиция в составе Османской империи, Англии, Франции и Сардинского королевства при враждебном нейтралитете Австрии смогла захватить Севастополь, оккупировать побережье Крыма. Хотя дальнейшие действия коалиции, в том числе попытки десанта на Балтике оказались безуспешны, все стороны конфликта были истощены. Требовалось подписать мир, который и был заключен в Париже в марте 1856 года.

    В России мир восприняли как унизительный. Черное море объявлялось нейтральным. России и Турции запрещалось иметь там военные флоты, арсеналы и крепости на побережье. Контроль над проливами Босфор и Дарданеллы оставался в руках Турции, и для русских военных кораблей они по-прежнему были закрыты. Русское общественное мнение законно считало, что мир крайне несправедлив и при первой же возможности его условия должны быть пересмотрены.

    Александр Горчаков, занявший пост министра иностранных дел России в 1856 году, был человеком незаурядным. Лицейский товарищ Пушкина, блестящий аристократ и великолепный дипломат, он не собирался мириться с парижскими ограничениями. Его фраза, сказанная вскоре после назначения, стала манифестом русской внешней политики: «Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

    «Сосредотачиваться» означало копить силы, искать союзников и избегать конфликтов, чтобы в удобный момент вернуть утраченное. Горчаков видел трещины в антирусской коалиции. Главным врагом была Великобритания, стремившаяся вытеснить русских из Азии, уменьшить русское влияние на Балканах. Франция Наполеона III в то же время не желала полного ослабления России, видя в ней противовес Британии. Австрия, предавшая Россию во время Крымской войны, оставалась тайным недоброжелателем, боясь ширившейся идеологии панславизма, призывавшей к объединению всех славянских народов в одном государстве.

    Горчаков в ответ вел тонкую дипломатическую игру, умело использовал напряженность в отношениях Вены с Парижем и Берлином.

    Главная ставка была сделана на Пруссию. Там правил король Вильгельм I, большой друг России, а реальная власть принадлежала «железному канцлеру» Отто фон Бисмарку, который сам готовился к слому европейского порядка и объединению Германии с помощью войн с Данией, Австрией и, скорее всего, Францией.

    Бисмарку нужна была нужна дружественная Россия, которая не ударит в спину в критический момент. Горчаков, в свою очередь, видел в Пруссии ту силу, которая сможет разрушить враждебную коалицию, навязавшую России условия Парижского мира. Это была реальная политика, абсолютно лишенная идеализма. Она была выгодна и немцам и русским.

    Бисмарк в своих мемуарах прямо указывал: нейтрализация Черного моря была «наиболее неудачным пунктом Парижского мира. Нация в сто миллионов человек [т.е. русские] не может вечно быть лишена естественного права суверенитета над собственным побережьем... В этом заключалась возможность развивать наши отношения с Россией».

    Лето 1870 года стало тем самым моментом, которого так долго ждали в Санкт-Петербурге.

    Пруссия организовала дипломатическую провокацию и вынудила Францию объявить войну. В считанные недели хорошо организованная прусская армия разгромила французов, Наполеон III сдался в плен под Седаном, французская империя рухнула.

    Горчаков немедленно воспользовался этим. Франция – главный гарант Парижского договора – повержена и не может протестовать. Англия осталась в одиночестве, но без большой сухопутной армии она не имела возможности повлиять на ситуацию. Австро-Венгрия боялась вступать в войну без поддержки из Берлина. Сложилась уникальная ситуация. 31 октября 1870 года Горчаков отправил дипломатическую ноту державам, подписавшим Парижский трактат. В Лондоне это письмо назвали «бомбой, взорвавшей европейское единство».

    Горчаков не требовал перемен, он констатировал факт. В ноте были перечислены все случаи, когда другие державы нарушали условия Парижского договора (например, пропуск иностранных военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы). На этом основании канцлер делал вывод: договор уже нарушен и Россия поэтому не считает себя связанной принятыми ранее обязательствами по нейтрализации Черного моря. При этом Горчаков подчеркивал, что Россия не посягает на другие статьи договора и готова обсуждать изменение его условий.

    Реакция в Европе оказалась предсказуемой. Премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон оказался в сложном положении. Консервативная пресса подняли шум, обвиняя Россию в разрушении международных договоров. Звучали призывы к войне, к отправке флота. Британское общество говорило о необходимости Крестового похода против «северных варваров».

    Однако Гладстон и его кабинет проявили благоразумие. Они понимали: самоубийственно воевать с Россией в одиночку, имея за спиной враждебную Пруссию, а Францию – после военного поражения и в состоянии хаоса. При этом английское общество вело себя крайне лицемерно - британские политики всегда нарушали договоренности, когда это было выгодно их стране. Королева Виктория лично вмешалась в конфликт и призвала к сдержанности. В итоге Лондон предложил созвать международную конференцию.

    Горчаков добился главного: вопрос больше не стоял о том, можно ли России иметь флот на Черном море. Речь шла лишь о том, как именно будет узаконен данный факт.

    Конференция открылась в Лондоне 17 января 1871 года. Россию представлял опытнейший дипломат Филипп Бруннов. Споры оказались долгими. Великобритания и Турция упирались изо всех сил, но понимали: если они не согласятся, Россия просто проигнорирует конференцию и начнет строить Черноморский флот явочным порядком. Бисмарк, естественно, поддерживал Россию.

    13 марта 1871 года была подписана Лондонская конвенция. Отменялись статьи Парижского трактата, запрещавшие России и Турции держать военный флот в Черном море, а также создавать арсеналы и крепости на черноморском побережье. Принцип закрытия проливов Босфор и Дарданеллы для иностранных военных судов в мирное время сохранялся. Однако османский султан получал право открывать проливы для военных судов «дружественных и союзных держав», если Турция сочтет это необходимым для обеспечения выполнения Парижского договора.

    В России известие о подписании Лондонской конвенции встретили с ликованием. Поэт и дипломат Федор Тютчев, написал тогда знаменитые стихи, обращенные к Горчакову:

    Да, вы сдержали ваше слово:
    Не двинув пушки, ни рубля,
    В свои права вступает снова
    Родная русская земля.

    Это была бескровная победа. Александр II пожаловал Горчакову титул «светлейшего князя», что было исключительной наградой. Россия вернула себе статус великой морской державы. Уже в 1870-х годах началось возрождение Черноморского флота: строились броненосцы, восстанавливались укрепления Севастополя. Без этой дипломатической победы была бы невозможна победоносная Русско-турецкая война 1877–1878 годов.

    Однако Лондонская конвенция, отменив нейтрализацию, закрепила старый принцип закрытия проливов Босфор и Дарданеллы. Более того, новая формулировка давала султану право по своему усмотрению пропускать военные корабли «дружественных» держав. На практике это означало, что Англия или Франция (союзники Турции) могли в нужный момент ввести эскадру в Черное море, а Россия могла выйти в Средиземное море только по разрешению Турции.

    Такие условия стали миной замедленного действия. Россия была вынуждена сделать одной из своих приоритетных целей получение контроля над черноморскими проливами и Константинополем. То есть стать смертельным врагом Турции.

    Во время русско-японской войны 1904–1905 годов Россия не смогла перебросить Черноморский флот на Дальний Восток – Турция отказалась открывать проливы. А в 1914 году, когда Турция еще не вступила в Мировую войну, она пропустила через проливы германские военные корабли «Гебен» и «Бреслау», которые вскоре под османскими флагами атаковали русскую территорию.

    И тем не менее Лондонская конвенция 1871 года стала важнейшей вехой в истории международных отношений. Она продемонстрировала, что никакая система мирных договоров не может быть вечной, она всегда зависит от баланса военных, экономических и дипломатических сил. Россия доказала, что может добиваться реванша не только военной силой, но и тонким дипломатическим расчетом.

    Использовав противоречия великих держав, Горчаков сделал то, что казалось невозможным – в одиночку переиграл всю европейскую дипломатию. Условия конвенции 1870 года действовали вплоть до Первой мировой войны. Это был настоящий триумф русской дипломатической школы.

