Эксперт объяснил причины ухода китайских автомобилей с рынка России

Эксперт Баканов объяснил причины ухода китайских автомобилей с рынка России

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что для некоторых моделей речь идет о ребрендинге или бэдж-инжиниринге, для других – об обновлении линейки, передает «Российская газета». «Когда мы видим, что ушел Chery Tiggo 4, мы прекрасно понимаем, что на его смену пришел Tenet T4. Держать две конкурирующие между собой модели недальновидно», – подчеркнул Баканов.

Эксперт обратил внимание на то, что устаревшие кроссоверы, такие как Jetour X50 и X70, уходят из-за появления новых поколений – Jetour T1 и T2. Также Баканов выделил, что, например, GAC GS3 был вовсе не самым дешевым, но при этом уступал по оснащению конкурентам.

По словам Баканова, одной из главных тенденций 2026 года станет пересмотр утилизационного сбора. Это приведет к росту цен и заставит производителей либо отказываться от отдельных модификаций, либо менять двигатели. Ярким примером эксперт назвал отказ Haval от дизельного мотора для модели H9 из-за чрезмерного удорожания – переплата могла достигать 1,5 млн рублей.

В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.