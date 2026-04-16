Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?4 комментария
Российские штурмовики захватили бункер ВСУ и использовали пленных для радиоигры
Военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля для получения ценной информации с помощью радиопереговоров, сообщили в Минобороны.
Военнослужащие с позывными «Кейбер» и «Вейдер» провели успешную зачистку вражеского укрепрайона, указало ведомство в Max.
Бойцы получили сложную задачу по захвату бетонного бункера без потерь для последующего сбора разведданных.
«С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе «языков». То есть нужна была информация», – вспоминает штурмовик «Вейдер».
Внутри укрепления оказались трое украинских солдат, которые практически не пострадали при штурме и быстро согласились на сотрудничество. Под контролем российских военных пленные продолжили выходить в радиоэфир, запрашивая необходимые сведения.
Боец отметил, что в один из моментов противник доложил о неработающих дронах, что позволило отечественной пехоте безопасно зайти в тыл. Проведенная операция сохранила жизни солдат, а оба отличившихся штурмовика представлены к государственным наградам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики заставили пленных минометчиков ВСУ вести огонь по украинским позициям. Ранее бойцы 150-го мотострелкового полка взяли в плен украинского военнослужащего в Курской области.