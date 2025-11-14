За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.24 комментария
Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
В воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Грецию намерен провести переговоры по поставкам ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2, пишет греческий портал pronews.gr.
Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию и встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС со ссылкой на pronews.gr.
По данным портала, речь идет о двух из шести систем Patriot, находящихся у вооруженных сил Греции, одна из которых была передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные обеспечивают противовоздушную оборону Афин и Салоник.
Зеленский также намерен затронуть тему передачи всех имеющихся у греческих ВВС истребителей Mirage 2000-5Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale – соответствующие переговоры сейчас ведутся.
В ходе визита украинский президент планирует переговорить не только с премьер-министром, но и с президентом страны Константиносом Тасуласом, а также со спикером парламента Никитасом Какламанисом. Ранее официальный представитель МИД Лана Зохью подтверждала визит Зеленского в ноябре, но не называла точную дату.
По информации pronews.gr, Украина практически исчерпала запасы зенитных ракет, в частности Patriot, и визит Зеленского призван решить проблему дефицита. Однако, по мнению журналистов портала, вероятность передачи Афинами комплексов Patriot остается под вопросом.
Отмечается, что Греция уже передала Киеву крупные партии вооружений: 122 БМП-1 с боекомплектом, 15 тыс. снарядов 73 мм, 150 тыс. снарядов 155 мм, 150 тыс. снарядов 203 мм, две тыс. сто ракет 122 мм, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3 млн 200 тыс. патронов 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, одна тыс. сто РПГ-18 и 60 самоходных артиллерийских установок М110. Для доставки вооружения использовались шесть греческих самолетов C-130, а также десять транспортников Канады и пять Новой Зеландии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина планирует заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. National Interest отметил, что украинская ПВО после ударов ВС России практически прекратила существование.