Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage

Tекст: Антон Антонов

Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию и встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС со ссылкой на pronews.gr.

По данным портала, речь идет о двух из шести систем Patriot, находящихся у вооруженных сил Греции, одна из которых была передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные обеспечивают противовоздушную оборону Афин и Салоник.

Зеленский также намерен затронуть тему передачи всех имеющихся у греческих ВВС истребителей Mirage 2000-5Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale – соответствующие переговоры сейчас ведутся.

В ходе визита украинский президент планирует переговорить не только с премьер-министром, но и с президентом страны Константиносом Тасуласом, а также со спикером парламента Никитасом Какламанисом. Ранее официальный представитель МИД Лана Зохью подтверждала визит Зеленского в ноябре, но не называла точную дату.

По информации pronews.gr, Украина практически исчерпала запасы зенитных ракет, в частности Patriot, и визит Зеленского призван решить проблему дефицита. Однако, по мнению журналистов портала, вероятность передачи Афинами комплексов Patriot остается под вопросом.

Отмечается, что Греция уже передала Киеву крупные партии вооружений: 122 БМП-1 с боекомплектом, 15 тыс. снарядов 73 мм, 150 тыс. снарядов 155 мм, 150 тыс. снарядов 203 мм, две тыс. сто ракет 122 мм, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3 млн 200 тыс. патронов 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, одна тыс. сто РПГ-18 и 60 самоходных артиллерийских установок М110. Для доставки вооружения использовались шесть греческих самолетов C-130, а также десять транспортников Канады и пять Новой Зеландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина планирует заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. National Interest отметил, что украинская ПВО после ударов ВС России практически прекратила существование.