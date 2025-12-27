Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
В Петербурге пресекли деятельность восхвалявшей Зеленского секты
В Санкт-Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.
«На прерванном силовиками собрании находилось около 70 человек из различных регионов России. В их отношении проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России», санкция по которой подразумевает до 10 лет лишения свободы», – сообщили в правоохранительных органах РИА «Новости».
Организация была создана на Украине под видом курсов обучения целительству и «пробуждения сознания», но де-факто ее руководители ведут против России психоментальную войну. Источник сообщил, что на собраниях обсуждают специальную военную операцию и организуют молебны «за здравие Зеленского».
Лидеры группы позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес российских военных, называя их «орками» и «ватниками», в то время как военнослужащих Украины называли «светлыми силами».
Членам организации запрещается делиться информацией об их деятельности с православными священниками, однако предписывается продвигать одобрение позиции группы в семье и среди друзей. По распоряжению руководства, адепты обязаны непрерывно молиться о защите россиян от мобилизации по установленному расписанию.
В руководство секты входят преподаватели учебных заведений, которые скрывали свое участие, осознавая «незаконность и подрывной характер их деятельности».
