США подтвердили участие Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах по Украине
Рубио сообщил о предстоящем участии Уиткоффа и Кушнера в женевских переговорах
Американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие во встрече по вопросу урегулирования ситуации на Украине, назначенной на 17 февраля в Женеве, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут 17 февраля в Женеве. Об этом сообщил в интервью телеканалу Bloomberg госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что речь идет о многосторонних консультациях, в которых также участвуют делегации России и Украины, передает РИА Новости.
Рубио подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер посвятили урегулированию конфликта значительное количество времени и во вторник снова встретятся с коллегами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне агентство Reuters сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.
В субботу Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине и отметил сокращение числа спорных вопросов.
Рубио также заявил, что делегация США с участием спецпредставителей Уиткоффа и Кушнера планирует провести в Женеве встречи с иранской стороной.